NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Feminicidio

Agosto va siendo el mes con más feminicidios en Venezuela: ONGs piden crear un plan de emergencia

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Feminicidio (Imagen de referencia - EFE)
Feminicidio (Imagen de referencia - EFE)
Utopix contabilizó 106 femicidios en Venezuela hasta agosto de 2025.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

 

La organización no gubernamental (ONG) Utopix ha contado en lo que va de 2025 un femicidio consumado cada 55 horas y un femicidio en grado de frustración cada 42 horas.

Solo en el mes de agosto se registraron 15 homicidios contra mujeres, los cuales ocurrieron con mayor frecuencia en los estados Carabobo, Portuguesa, Trujillo y Barinas. Esta cifra eleva a 106 la cantidad de casos en lo que va del año.

El ente independiente aclaró que el conteo se llevó a cabo gracias al registro de los casos que fueron reseñados por los medios de comunicación, por lo que advirtieron que la cifra podría ser mucho mayor.

o

"Esta investigación la realizamos mes a mes de manera militante y voluntaria, porque creemos en la importancia de alertar sobre la urgencia de implementar una propuesta concreta para enfrentar esta problemática", escribió Utopix en su informe.

La ONG instó al Estado venezolano a desarrollar un Plan de Emergencia Feminista para la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres adultas, niñas y adolescentes.

El informe publicado el 18 de noviembre de 2025 de Utopix detalló que los estados donde se registraron la mayor cantidad de femicidios fueron Carabobo (2), Portuguesa (2), Barinas (2), Trujillo (2), La Guaira (1), Anzoátegui (1), Bolívar (1), Amazonas (1), Cojedes (1) y Yaracuy (1).

o

La mayoría de los femicidios ocurrieron por asfixia mecánica, con un total de seis casos; cuatro casos por armas de fuego; y cuatro casos fueron por arma blanca.

Sobre las víctimas, indicaron que cinco de ellas eran madres, una estaba embarazada y en ocho de los casos los familiares de las mujeres reseñan maltratos.

Sumado a esto, en agosto también registraron 28 femicidios en grado de frustración y otros nueve femicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en Colombia (4), Chile (2), Ecuador (1), Perú (1) y Brasil (1).

Los correos o números para reportar y prevenir estos casos son:
0212509-8251, dgpfm@mp.gob.ve , 02125077071, atencionddp@defensoria.gov.ve , buzonvcm@gmail.com 04123071273 y 04241831025 , 0424-1662220 , 0800 6853737 , 04126924062 y 04126924073 , 0424 1662220.

 

Temas relacionados:

Feminicidio

Homicidio

CICPC

DGCIM

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“María Corina Machado recogió a una nación dispersa”: Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál podría ser el impacto de que sean revelados los archivos del caso de Jeffrey Epstein?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Estados Unidos

"Probablemente la CIA tiene muchos años operando en Venezuela": revela analista sobre supuesta propuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump

Más de Actualidad

Ver más
El colombiano Alexander Ante - AFP
Condena

Condenan en Rusia a 13 años de cárcel a dos colombianos que supuestamente combatieron para Ucrania y que fueron capturados en Venezuela

Manuel Finol
Detenciones arbitrarias

Régimen de Maduro detiene a Manuel Finol, miembro de Amnistía Internacional en Venezuela

Gustavo Petro se pronunció tras el nuevo ataque de EE. UU. a embarcaciones en el Pacífico - Foto: AFP
Gustavo Petro

"No he disparado, ni un solo misil": el comentario de Gustavo Petro tras el nuevo ataque de EE. UU. a embarcaciones en el Pacífico

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El colombiano Alexander Ante - AFP
Condena

Condenan en Rusia a 13 años de cárcel a dos colombianos que supuestamente combatieron para Ucrania y que fueron capturados en Venezuela

James Rodríguez | Foto: EFE
René Higuita

René Higuita sentó a James Rodríguez en la misma mesa que Lionel Messi y Diego Maradona: “es hablar de jugadores que le dan belleza al fútbol”

Shakira se presenta junto a la orquesta de salsa Grupo Niche en Cali, Colombia-Foto: EFE
Shakira

Al ritmo de la salsa: así fue la versión de ‘Sin Sentimiento’ de Shakira con el Grupo Niche en su regreso a Cali, Colombia

Jeff Bezos/ New Glenn/ Marte/ Elon Musk - Fotos EFE
Viaje al espacio

Se cancela el lanzamiento del imponente cohete de Jeff Bezos, fundador de Amazon, que entra a la carrera espacial contra Elon Musk

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia - Foto AFP
Bolivia

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia en medio de la peor crisis económica que enfrenta el país en cuatro décadas

Manuel Finol
Detenciones arbitrarias

Régimen de Maduro detiene a Manuel Finol, miembro de Amnistía Internacional en Venezuela

Un robot llamado Green bailó para el presidente ruso, Vladimir Putin - Foto Reuters
Vladímir Putin

En inusual evento un moderno robot con inteligencia artificial bailó para el presidente Putin ante la mirada atenta de sus guardaespaldas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre