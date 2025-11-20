Agosto va siendo el mes con más feminicidios en Venezuela: ONGs piden crear un plan de emergencia

La organización no gubernamental (ONG) Utopix ha contado en lo que va de 2025 un femicidio consumado cada 55 horas y un femicidio en grado de frustración cada 42 horas.

Solo en el mes de agosto se registraron 15 homicidios contra mujeres, los cuales ocurrieron con mayor frecuencia en los estados Carabobo, Portuguesa, Trujillo y Barinas. Esta cifra eleva a 106 la cantidad de casos en lo que va del año.

El ente independiente aclaró que el conteo se llevó a cabo gracias al registro de los casos que fueron reseñados por los medios de comunicación, por lo que advirtieron que la cifra podría ser mucho mayor.

"Esta investigación la realizamos mes a mes de manera militante y voluntaria, porque creemos en la importancia de alertar sobre la urgencia de implementar una propuesta concreta para enfrentar esta problemática", escribió Utopix en su informe.

La ONG instó al Estado venezolano a desarrollar un Plan de Emergencia Feminista para la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres adultas, niñas y adolescentes.

El informe publicado el 18 de noviembre de 2025 de Utopix detalló que los estados donde se registraron la mayor cantidad de femicidios fueron Carabobo (2), Portuguesa (2), Barinas (2), Trujillo (2), La Guaira (1), Anzoátegui (1), Bolívar (1), Amazonas (1), Cojedes (1) y Yaracuy (1).

La mayoría de los femicidios ocurrieron por asfixia mecánica, con un total de seis casos; cuatro casos por armas de fuego; y cuatro casos fueron por arma blanca.

Sobre las víctimas, indicaron que cinco de ellas eran madres, una estaba embarazada y en ocho de los casos los familiares de las mujeres reseñan maltratos.

Sumado a esto, en agosto también registraron 28 femicidios en grado de frustración y otros nueve femicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en Colombia (4), Chile (2), Ecuador (1), Perú (1) y Brasil (1).

Los correos o números para reportar y prevenir estos casos son:

0212509-8251, dgpfm@mp.gob.ve , 02125077071, atencionddp@defensoria.gov.ve , buzonvcm@gmail.com 04123071273 y 04241831025 , 0424-1662220 , 0800 6853737 , 04126924062 y 04126924073 , 0424 1662220.