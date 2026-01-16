NTN24
Groenlandia

La respuesta de la Casa Blanca al despliegue militar de varios países de Europa en Groenlandia

enero 16, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Países como Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia y Noruega enviaron militares tras la idea de Donald Trump de anexionar este territorio que es “vital para la seguridad de su país”.

La Casa Blanca dijo el jueves que el despliegue de una misión militar europea en Groenlandia no afecta el objetivo del presidente Donald Trump de apoderarse de este territorio autónomo danés en el Ártico.

Varios países europeos como Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia y Noruega comenzaron a desplegar militares en Groenlandia el jueves, un día después de una reunión en Washington de alto nivel entre autoridades de Dinamarca y de la isla ártica con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En la cita, Dinamarca buscó apaciguar a Estados Unidos, después de que Trump amenazara con anexionar Groenlandia alegando que es vital para la seguridad de su país, ya que de no hacerlo lo ocuparían Rusia o China. La Casa Blanca afirma que está considerando comprar la isla, sin descartar una intervención militar en ese territorio rico en recursos minerales.

Tras el encuentro, el vice primer ministro groenlandés, Mute Egede, anunció el despliegue de más tropas de la OTAN en el territorio a partir del miércoles y varios países europeos enviaron a militares en una misión de exploración.

"No creo que (el despliegue de) tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni tampoco tiene ningún impacto en su objetivo de adquirir Groenlandia", declaró en rueda de prensa el jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Es "imposible" que Estados Unidos adquiera Groenlandia, replicó más tarde el canciller danés, Lars Løkke Rasmussen.

"No es lo que queremos en Dinamarca ni en Groenlandia, y va en contra de todas las reglas internacionales. Atenta contra nuestra soberanía", señaló, en declaraciones a la cadena pública DR.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, informó que se está formando "un grupo de trabajo" para abordar cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico.

Pero "eso no cambia el hecho de que existe un desacuerdo fundamental, porque la ambición estadounidense de tomar el control de Groenlandia sigue intacta", dijo en un comunicado la jefa del Ejecutivo de Dinamarca, un tradicional aliado de Estados Unidos y miembro de la OTAN.

En otro tono, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró que "el diálogo y la diplomacia son el camino correcto a seguir".

En Nuuk, la capital de este territorio autónomo danés, abundan las banderas rojas y blancas de Groenlandia, que adornan las vitrinas de las tiendas, las ventanas de las casas, los autos y autobuses, e incluso se veían en el cable de una grúa.

