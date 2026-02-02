NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Premios Grammy

Captan incómodo encuentro entre Karol G y Feid en la alfombra roja de los premios Grammy luego de su ruptura

febrero 2, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Karol G - Foto EFE/ Feid - Foto AFP
La semana pasada se conoció por medio de TMZ que la pareja había puesto fin a su célebre relación.

El incómodo encuentro entre los cantantes Feid y Karol G durante la alfombra roja de los premios Grammy 2026 fue captado en cámara días después de que el medio de noticias de entretenimiento estadounidense TMZ confirmara la ruptura de la pareja.

Ambos artistas mantuvieron una relación amorosa que habían hecho cada vez más pública en los últimos meses, pero según TMZ, que citó fuentes cercanas a los reggaetoneros, habrían decidido recientemente separarse en buenos términos.

Durante la gala de la más reciente edición de los premios entregados por la Academia de la Grabación en Estados Unidos, ambos artistas se reencontraron, pues consiguieron ser nominados.

En un video que circula en redes sociales se ve a Karol G entre la multitud aparentemente llegando al evento, mientras que Feid, ubicado apenas a unos metros de distancia, es captado con su mirada hacia abajo en dirección a lo que parece ser su celular.

Aunque el cantante de 33 años pareció ignorar o no percatarse de la presencia de 'La Bichota', la mayoría de las personas a su alrededor no la dejaron pasar desapercibida y varios de ellos incluso intentaron grabarla con sus celulares.

Los internautas, entretanto, aseguraron que el gesto de Feid había sido de incomodidad y algunos dijeron sentir la tensión generada por el encuentro luego de la aparente ruptura, que también lamentaron.

"Sentí la incomodidad de Feid por la pantalla", "Debe ser incómodo estar en el mismo lugar de tu ex más reciente", "Me niego a creer que ya no están juntos", fueron algunas de las reacciones.

Feid, cabe resaltar, estaba nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por 'FERXXO VOL. X: SAGRADO', con su característico estilo que recientemente anunció que abandonaría. En el video del domingo, por ejemplo, aparece con un look distinto a los anteriores.

Karol G, por su parte, fue una de las presentadoras de la que fue la edición número 68 de los premios Grammy y a su vez compitió en la categoría Mejor Álbum de Pop Latino con 'Tropicoqueta'.

Ninguno de los dos, sin embargo, logró hacerse con la prestigiosa estatuilla pues, en la categoría a la que estuvo nominado Feid, ganó Bad Bunny con 'Debí tirar más fotos', con el que el puertorriqueño también consiguió el premio de Álbum del Año (además de lograr el Mejor Performance de Música Global por 'EoO').

El premio a Mejor Álbum de Pop Latino no fue para 'Tropicoqueta' de la colombiana, sino para 'Cancionera', de la mexicana Natalia Lafourcade.

