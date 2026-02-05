Este jueves 5 de febrero, la Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía.

Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, sostuvo al respecto: “Los honorables diputados que estés a favor del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática en la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre... En el nombre de Dios, aprobado por unanimidad”.

Un día antes, la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió a la ley de amnistía para presos políticos que anunció el pasado viernes en medio de la presión ejercida por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro.

Rodríguez, quien asumió el poder luego del arresto de Maduro en una incursión militar a comienzos de enero, solicitó la ley de amnistía a la Asamblea Nacional oficialista, que preside su hermano Jorge Rodríguez.

"Estamos trabajando intensamente con la ley de amnistía", que debe llegar al Parlamento "para su consideración... "Hemos presentado ante el Poder Judicial una propuesta de activar una ley de amnistía (...) que permita, todo este período de violencia política, del extremismo, que permita llevar adelante una política nacional", detalló Rodríguez.

La agencia de noticias Reuters conoció parte del borrador de lo que sería la Ley de Amnistía propuesta por la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, y que será debatida en la ilegítima Asamblea Nacional para su aprobación.

Según publicó la agencia, el escrito otorgaría clemencia a los encarcelados por participar en protestas y criticar a figuras públicas, devolvería bienes y cancelaría medidas contra los afectados, permitiéndoles regresar al país.

La ley, que abarca a quienes han sido detenidos desde 1999 hasta la fecha, no otorgaría amnistía a quienes hayan sido condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, corrupción o narcotráfico.

Los delitos que estarían cubierto por esta ley de amnistía en Venezuela son: instigación a actividades ilegales, resistencia a las autoridades, daños a la propiedad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, si se cometieron en el contexto de protestas políticas y también ampara algunas infracciones cometidas por jueces, fiscales y funcionarios en ocasión de su desempeño.