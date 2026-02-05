NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Jueves, 05 de febrero de 2026
Ley de Amnistía

Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía

febrero 5, 2026
Por: Nucho Martínez
.
La ley, que abarca a quienes han sido detenidos desde 1999 hasta la fecha, no otorgaría amnistía a quienes hayan sido condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, corrupción o narcotráfico.

Este jueves 5 de febrero, la Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía.

o

Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, sostuvo al respecto: “Los honorables diputados que estés a favor del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática en la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre... En el nombre de Dios, aprobado por unanimidad”.

o

Un día antes, la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió a la ley de amnistía para presos políticos que anunció el pasado viernes en medio de la presión ejercida por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro.

Rodríguez, quien asumió el poder luego del arresto de Maduro en una incursión militar a comienzos de enero, solicitó la ley de amnistía a la Asamblea Nacional oficialista, que preside su hermano Jorge Rodríguez.

"Estamos trabajando intensamente con la ley de amnistía", que debe llegar al Parlamento "para su consideración... "Hemos presentado ante el Poder Judicial una propuesta de activar una ley de amnistía (...) que permita, todo este período de violencia política, del extremismo, que permita llevar adelante una política nacional", detalló Rodríguez.

La agencia de noticias Reuters conoció parte del borrador de lo que sería la Ley de Amnistía propuesta por la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, y que será debatida en la ilegítima Asamblea Nacional para su aprobación.

o

Según publicó la agencia, el escrito otorgaría clemencia a los encarcelados por participar en protestas y criticar a figuras públicas, devolvería bienes y cancelaría medidas contra los afectados, permitiéndoles regresar al país.

La ley, que abarca a quienes han sido detenidos desde 1999 hasta la fecha, no otorgaría amnistía a quienes hayan sido condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, corrupción o narcotráfico.

Los delitos que estarían cubierto por esta ley de amnistía en Venezuela son: instigación a actividades ilegales, resistencia a las autoridades, daños a la propiedad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, si se cometieron en el contexto de protestas políticas y también ampara algunas infracciones cometidas por jueces, fiscales y funcionarios en ocasión de su desempeño.

Temas relacionados:

Ley de Amnistía

Asamblea Nacional de Venezuela

Jorge Rodríguez

Presos políticos

Dictadura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Diosdado Cabello ya no es el hombre fuerte, lo ves mucho más miedoso": análisis sobre situación del número dos del chavismo en Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano, junto a Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de la dictadura venezolana, y otros colaboradores del régimen - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos": Iván Simonovis

Más de Actualidad

Ver más
Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

PNB en Venezuela / FOTO: EFE
Venezuela

Liberan a Álvaro Algarra, corresponsal del medio de comunicación DW en Caracas

Nicolás Maduro Guerra, cómplice del régimen venezolano y su padre, Nicolás Maduro, dictador capturado por los EE. UU. - Fotos: EFE / X
Cae Maduro en Venezuela

"Llamé a mi papá, vio la llamada, pero la trancó": hijo de Maduro explica cómo se enteró de la operación militar estadounidense que capturó al dictador

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

PNB en Venezuela / FOTO: EFE
Venezuela

Liberan a Álvaro Algarra, corresponsal del medio de comunicación DW en Caracas

Aura Cristina Geinthner en On the Road
On the Road

Aura Cristina Geithner, la actriz colombiana con reconocimiento internacional que hoy incursiona en la música

Nicolás Maduro Guerra, cómplice del régimen venezolano y su padre, Nicolás Maduro, dictador capturado por los EE. UU. - Fotos: EFE / X
Cae Maduro en Venezuela

"Llamé a mi papá, vio la llamada, pero la trancó": hijo de Maduro explica cómo se enteró de la operación militar estadounidense que capturó al dictador

Cantante colombiano, Maluma | Foto: EFE
Maluma

Maluma celebra su cumpleaños número 32 con inesperada sorpresa para sus seguidores

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez habló de los acuerdos petroleros con Estados Unidos y anunció leyes en materia energética y comercial ante la Asamblea Nacional ilegítima

Luis Javier Suárez, delantero colombiano en el Sporting de Lisboa / FOTO: EFE
Selección Colombia

“Sencillamente una obra de arte”: Luis Javier Suárez se inventó una lujazo en la agonía del partido para la victoria de su equipo, el Sporting de Lisboa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre