Jueves, 08 de enero de 2026
"Rocío fue liberada": abogada de Rocío San Miguel habla en NTN24 sobre el estado de salud de la activista venezolana tras ser excarcelada

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
San Miguel, de 58 años, fue detenida por el régimen junto a su hija (quien fue liberada días después) en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía.

Este jueves, Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional del régimen venezolano anunció la excarcelación de "un número importante" de presos venezolanos y extranjeros de manera inmediata.

Sobre estas liberaciones se habla de la abogada Rocío San Miguel, una de las principales defensoras de derechos humanos en Venezuela, así como experta en temas de seguridad y defensa.

Al respecto, Theresly Malavé, la abogada de San Miguel, confirmó en NTN24 la excarcelación de su representada. “Rocío fue liberada”.

“Lo pudimos corroborar. No tenemos la boleta de excarcelación por lo que no les puedo decir bajo qué condiciones fue liberada. Está estable de salud", acotó la letrada.

Fue acusada por parte del régimen de terrorismo, traición a la patria, conspiración e intento de homicidio contra Maduro y el dirigente chavista Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, fronterizo con Colombia.

Fue acusada por parte del régimen de terrorismo, traición a la patria, conspiración e intento de homicidio contra Maduro y el dirigente chavista Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, fronterizo con Colombia.

Durante su detención arbitraria, San Miguel solo pudo recibir visitas de su hija, Miranda Díaz, y en múltiples ocasiones se denunciaron quebrantos de salud que no fueron atendidos, como una fractura de hombro que necesitaba cirugía.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el “interinato” de Delcy Rodríguez, colaboradora del régimen venezolano que asumió funciones de manera temporal tras la captura del narco-dictador Nicolás Maduro.

