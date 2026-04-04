Departamento de Estado de EE. UU. revoca las tarjetas de residencia de extranjeros con vínculos con el régimen iraní

El secretario de Estado, Marco Rubio, revocó el estatus de residente permanente legal de la sobrina del fallecido general del régimen iraní Qasem Soleimani, Hamideh Soleimani Afshar, así como para su hija.

De acuerdo con un comunicado, ambas fueron arrestadas este viernes por agentes federales y se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Departamento de Estado aseguró que, durante su estancia en Estados Unidos, Afshar promovió la propaganda del régimen iraní, celebró los ataques contra soldados e instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio y elogió al nuevo Líder Supremo iraní.

“Según informes de prensa y sus propios comentarios en redes sociales, Soleimani Afshar es una ferviente defensora del régimen totalitario y terrorista de Irán”, indicó.

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Asimismo, denunció a Estados Unidos como el “Gran Satán” y expresó su apoyo incondicional al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una organización considerada terrorista.

“Afshar Soleimani difundió esta propaganda a favor del régimen terrorista iraní mientras disfrutaba de un estilo de vida lujoso en Los Ángeles, como lo demuestran sus frecuentes publicaciones en su cuenta de Instagram, recientemente eliminada”, agregó el Departamento de Estado.

Además de la revocación del estatus de residente permanente legal de Hamideh Soleimani Afshar y su hija, al esposo de Afshar también se le ha prohibido la entrada a los Estados Unidos.

El secretario Rubio también revocó la residencia legal de Fatemeh Ardeshir-Larijani, hija del exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijan, y de su esposo, Seyed Kalantar Motamedi.

“Tanto Ardeshir-Larijani como Motamedi ya no se encuentran en Estados Unidos y tienen prohibida la entrada al país”, informaron las autoridades de ese país.