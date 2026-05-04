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Lunes, 04 de mayo de 2026
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FIFA

Por problemas con los derechos de transmisión de la FIFA, ciudadanos de dos importantes países corren el riesgo de no ver el Mundial 2026

mayo 4, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Copa del Mundo - Foto EFE/ Televisor y elementos- Referencia Canva
Copa del Mundo - Foto EFE/ Televisor y elementos- Referencia Canva
La falta de un acuerdo de transmisión confirmado con ambos territorios es inusual en esta fase cercana al campeonato.

Es posible que millones de aficionados al fútbol de los dos países más poblados del mundo no puedan ver el Mundial que comienza el mes que viene, debido a un punto muerto en las negociaciones sobre los derechos de transmisión en India y la falta de una decisión oficial en China.

En India, una empresa conjunta de Reliance y Disney ofreció 20 millones de dólares por los derechos de emisión del Mundial, una fracción de lo que pedía la FIFA, lo que no es aceptable para el organismo rector mundial del fútbol.

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Sony mantuvo conversaciones, pero también decidió no presentar una oferta por los derechos de la FIFA para India, según afirmaron fuentes a Reuters con conocimientos directos del asunto.

Tampoco se ha anunciado ningún acuerdo para China, que según la FIFA consumió el 49,8% de todas las horas de transmisión en plataformas digitales y redes sociales a nivel mundial durante el Mundial de 2022.

La falta de un acuerdo de transmisión confirmado con India o China es inusual en esta fase. En anteriores Mundiales, incluidos los de 2018 y 2022, la cadena estatal china CCTV se aseguró los derechos con mucha antelación y comenzó a emitir contenido promocional y anuncios patrocinados semanas antes del torneo.

China representó el 17,7% e India el 2,9% del alcance global de la televisión lineal del torneo de 2022. Ambos países sumaron el 22,6% del alcance global total del streaming digital de ese Mundial.

El torneo de 2026 comienza el 11 de junio, lo que deja apenas cinco semanas para cerrar el acuerdo, instalar la infraestructura de retransmisión y vender el inventario publicitario.

En el caso indio, la FIFA solicitó inicialmente 100 millones de dólares por los derechos de transmisión de los Mundiales de 2026 y 2030, según las fuentes, que prefirieron mantener el anonimato debido al carácter privado de las negociaciones.

Cuando el torneo se transmitió por última vez en India en 2022, la entonces división de medios independientes de Reliance se hizo con los derechos por unos 60 millones de dólares, lo que se anunció unos 14 meses antes del evento en Qatar.

El campeonato, cabe resaltar, atrae a más de 110 millones de espectadores digitales en todas sus plataformas.

Desde 2022, Reliance y Disney formaron una empresa conjunta para convertirse en una fuerza dominante en el panorama de los medios de comunicación y el streaming de India, y la oferta de 20 millones de dólares de la FIFA subraya el poder de negociación que tiene el grupo.

La FIFA había rebajado significativamente su petición respecto a los 100 millones de dólares iniciales, pero no se ha mostrado muy receptiva a la cifra de 20 millones ofrecida por Reliance, según otra fuente.

Reliance-Disney, que ha gastado millas de millones en derechos de transmisión de crítica, cree que el Mundial tendrá menos audiencia en India, ya que el torneo se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, y la mayoría de los partidos se emitirán pasada la medianoche local, según las fuentes.

China cuenta con unos 200 millones de aficionados al fútbol, más que cualquier otro país, pero no ha logrado formar equipos de talla mundial, en parte debido a un enfoque verticalista en el que los clubes seleccionan a los jugadores de un grupo muy reducido de candidatos preseleccionados.

La segunda fuente agregó que el fútbol no goza del mismo prestigio comercial en India que su deporte más popular, el críquet, y que la ralentización de la publicidad relacionada con la guerra de Irán ha erosionado aún más las expectativas de ingresos. "El fútbol es un segmento de nicho en India", señaló.

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Sony, que cuenta con canales de televisión y una aplicación de streaming en India, también decidió no adquirir los derechos de transmisión de la FIFA, pues no tenía sentido desde el punto de vista económico para el grupo, según la tercera fuente del sector.

"No queda mucho tiempo, pero no lo calificaría de punto muerto. Es más bien como si estuviéramos al final de una partida de ajedrez a la que le quedan un par de jugadas", afirmó Rohit Potphode, socio director de deportes de la agencia de publicidad Dentsu India.

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