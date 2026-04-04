Fuerza Aérea de Israel registró impactante ataque contra un camión que se utilizaba como lanzador móvil de misiles balísticos del régimen iraní

La Fuerza Aérea de Israel registró un impactante ataque contra un camión que se utilizaba como lanzador móvil de misiles balísticos del régimen iraní.

De acuerdo con el reporte, la “documentación especial” del operativo tuvo lugar en la zona de Tabriz, una ciudad situada al noroeste de Irán.

“Documentación especial de un ataque de precisión de la Fuerza Aérea contra un camión que se utilizaba como lanzador móvil de misiles balísticos en la zona de Tabriz. El lanzador fue destruido, frustrando así los lanzamientos de misiles contra el Estado de Israel desde el oeste de Irán”, detalló.

El video, que fue compartido mediante la plataforma de redes sociales X, muestra una toma aérea del vehículo sobre una vía, mientras que es impactado por un proyectil que desata una imponente explosión en el sitio.

Estados Unidos e Israel continúan atacando objetivos del régimen iraní desde que pusieron en marcha sus operaciones Furia Épica y León Rugiente, respectivamente.

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Los ataques comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de “eliminar la amenaza existencial que representa” el régimen de los ayatolá para “Israel, el Medio Oriente y el mundo en general”.

En ese entonces, las fuerzas de Estados Unidos e Israel dieron un contundente golpe a Teherán al acabar con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

A la fecha, los ataques continúan y el régimen mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica donde transita una importante parte del petróleo global, aunque recientemente se anunció que los barcos iraquíes pueden cruzar.