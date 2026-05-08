Así fue la operación que llevó a cabo Israel y con la que eliminó a terroristas de Hamás dentro de un túnel

El Ejército de Israel descubrió una nueva red de túneles que pertenecían al grupo terrorista Hamás en el sur de Gaza, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Según el reporte de las FDI, los 8 túneles utilizados por el grupo islamista palestino tenían una longitud total de +2.5 kilómetros.

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Por otro lado, detalló que uno de los túneles formaba parte de la red de infraestructura terrorista subterránea en el este de Ráfah, donde terroristas de Hamás que operaban en la zona fueron eliminados durante una actividad de ingeniería realizada por tropas de las FDI dentro del túnel.

El mes pasado, las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron un impactante vídeo con el que demostraron cómo destruyeron cuatro rutas de túneles del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza.

En un mensaje en X, las FDI indicaron que los objetivos fueron desmantelados en el enclave palestino al este de la Línea Amarilla, y tenían una longitud total de 800 metros.

“Dentro de las rutas de túneles, las tropas localizaron cuarteles de vivienda, equipo para estancias prolongadas, minas y materiales utilizados por Hamás para preparar dispositivos explosivos contra nuestras tropas”, puntualizaron.

No solo han desmantelado este tipo de túneles contra Hamás, pues una ruta de túnel de ~30 metros de largo en el área de Labbouneh y más de 200 sitios de infraestructura terrorista de Hezbolá fue descubierta en el sur del Líbano por parte de Israel.

Asimismo, las tropas de las FDI localizaron depósitos de armas en los centros de mando de Hezbolá en el sur del Líbano. Entre las armas localizadas: armas, chalecos, municiones y misiles antitanque.

Actualmente, Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tras dos años de guerra, desencadenada por un mortal ataque del grupo terrorista en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.