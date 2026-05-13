China le cambia el nombre al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para permitir su ingreso al país con el presidente Donald Trump

China le cambió el nombre al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para permitirle ingresar al país sin aplicarle las dos tandas de sanciones que dictó en su contra cuando era senador en su visita como parte de la delegación que acompaña a Donald Trump a una reunión con Xi Jinping.

En una estrategia diplomática alternativa, luego de que Trump nombrara a Rubio como secretario de Estado, el régimen de Beijing decidió cambiarle una letra al apellido de Rubio.

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Rubio, un republicano que ha criticado de frente la violación de derechos humanos por parte del Partido Comunista de China, el "acoso a Taiwán" y una peligrosa influencia en la región sobre países como Venezuela Cuba y Nicaragua, ingresó sin problema al país como parte de la comitiva presidencial.

China declaró el martes que no impediría que Rubio, de 54 años y que visita China por primera vez, entrara en el Air Force One junto con Trump, el primer presidente de Estados Unidos en visitar la potencia asiática en casi una década.

"Las sanciones van dirigidas a las palabras y acciones del señor Rubio cuando era senador de Estados Unidos en relación con China", declaró Liu Pengyu, portavoz de la embajada china.

La presencia de Rubio en el Air Force One rápidamente atrajo la atención por otra razón después de que la Casa Blanca publicara una foto de él vistiendo un conjunto de sudadera Nike como el que usó Nicolás Maduro cuando las fuerzas de Estados Unidos lo capturaron en enero en un operativo militar en Caracas.

Cabe resaltar que Rubio fue el principal autor de la legislación del Congreso que impuso amplias sanciones a China por el uso de trabajo forzoso por parte de la minoría uigur, mayoritariamente musulmana, acusaciones que Beijing niega.

También se ha manifestado en contra de la represión de Pekín en Hong Kong y, en su audiencia de confirmación como secretario de Estado se centró en gran medida en China, a la que describió como un adversario sin precedentes.

Pero desde que asumió el cargo ha apoyado a Trump, quien describe a su homólogo Xi Jinping como un amigo, y se ha centrado en construir una relación comercial.

Sin embargo, el año pasado, Rubio trajo alivio a Taiwán cuando dijo que la administración Trump no negociaría sobre el futuro de la democracia autónoma para asegurar un acuerdo comercial con China.

¿Cuál fue exactamente el cambio de nombre de Marco Rubio?

Beijing comenzó a utilizar una transliteración distinta del apellido Rubio en caracteres chinos.

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Cambió el carácter de su apellido en chino "LÚ" y lo sustituyó por otro que también se pronuncia parecido, con un símbolo distinto en la U.

Se trata de una modificación aparentemente menor, pero cargada de significado político, que crea técnicamente un nombre distinto en los registros chinos y busca separar en el papel al secretario de Estado del senador sancionado años atrás por sus duras críticas.