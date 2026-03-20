Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, según The New York Times

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, estaría siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según revelaron tres personas relacionadas con el asunto al diario norteamericano The New York Times.

El medio de comunicación reseñó que, según las fuentes, las indagaciones están a cargo de las Fiscalías de Manhattan y Brooklyn, donde fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos, agentes de la DEA y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) están al frente de las mismas.

Según cita textualmente NYT, las indagaciones han ahondado "las posibles reuniones del Sr. Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones de traficantes".

Por otro lado, el diario norteamericano indicó que "las investigaciones, que son independientes, se encuentran en su fase inicial y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales".

De acuerdo con lo informado, representantes de ambas fiscalías federales, así como la DEA, no proporcionaron información al respecto.

Petro, quien ha mantenido una relación tensa con el presidente Donald Trump desde que éste llegó a la Casa Blanca por segunda vez, mermó sus desacuerdos con el mandatario tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en una operación en Caracas a comienzos de enero.

El año anterior, Petro había sido sancionado por Estados Unidos con la revocatoria de su visa en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde llamó a los soldados de ese país a desobedecer al presente Trump en una manifestación a favor de Palestina.

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El mandatario colombiano también mostró un firme desacuerdo con las operaciones de la Administración republicana en aguas del Caribe y el Pacífico oriental contra supuestas narcolanchas, incluso llegó a acusar al gobierno norteamericano de cometer "asesinato".

Por otro lado, Petro y miembros de su familia fueron incluidos en la lista OFAC del Departamento del Tesoro. En ese entonces, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo acusó de haber "permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad".

La tensión entre Petro y Trump tuvo un giro el 7 de enero, cuando ambos mantuvieron su primera conversación telefónica que terminó con un primer encuentro cara a cara entre ellos en la Casa Blanca, a comienzos de febrero.

Recientemente, el jefe de Estado colombiano confirmó que le fue devuelta su visa y que estará vigente únicamente hasta que cumpla su mandato presidencial.