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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Colombia

¿Hubo bombardeos de Ecuador en Colombia? Coronel (r) dice que "Petro está desinformado" y que "no hay trazas en los radares"

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El programa La Noche de NTN24 analiza los puntos clave alrededor de la polémica internacional por los señalamientos del presidente colombiano al gobierno de Ecuador.

Las acciones militares contra organizaciones designadas como terroristas, entre ellos Los Lobos, Los Choneros y Comando de Frontera de las FARC, se han ampliado en zonas fronterizas entre Ecuador y Colombia.

Fuentes de inteligencia ecuatorianas confirmaron que durante el mes de marzo fueron capturados al menos 45 integrantes de organizaciones criminales, incluyendo disidencias de las FARC y el Frente Oliver Sinisterra.

Recientemente, en medio de esos esfuerzos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Ecuador de bombardear territorio colombiano.

"Han aparecido bombas tiradas de avión, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha de que están bombardeándonos desde el Ecuador", declaró Petro.

Además el presidente sostuvo que "se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano, la investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática".

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Petro también mencionó la existencia de 27 cuerpos calcinados por supuestos bombardeos ecuatorianos en la frontera, y señaló que "las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales".

Ante ello, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, rechazó categóricamente estas acusaciones, calificándolas como falsas. "Presidente Petro, sus declaraciones son falsas, estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", declaró.

"Hoy junto a la cooperación internacional continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos, que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera", añadió.

Tras una reunión virtual entre el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, y su homólogo ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, se plantearon varias hipótesis sobre lo ocurrido y se acordó enviar una Comisión Técnica Binacional al lugar de los hechos para investigarlo.

Entre las posibilidades que se analizan, se considera que el artefacto pudo haber rebotado y cruzado accidentalmente hacia territorio colombiano, o bien que, después del impacto inicial, habría sido trasladado por terceros hasta esa zona.

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Al respecto, el coronel en retiro Mario Pazmiño, director para América Latina de Security Colleges de Estados Unidos y exdirector de inteligencia de Ecuador, cuestionó las denuncias del presidente colombiano sobre supuestos bombardeos ecuatorianos en territorio colombiano, calificándolas como un posible "falso positivo" destinado a generar tensión binacional.

"Yo creo que el señor presidente Petro tiene una desinformación total con relación a los hechos que están ocurriendo en la frontera", afirmó Pazmiño durante una entrevista en La Noche de NTN24.

El experto en seguridad señaló inconsistencias fundamentales en la versión presentada por Petro.

"Si es que hubiera habido una operación aérea en esa zona, pues inmediatamente lo primero que sucede es que las trazas que registran los aviones son registradas por los sistemas de radares colombianos", explicó.

Mencionó que esto no sucedió. "No hay ninguna traza registrada en los radares colombianos ni tampoco la Fuerza Aérea Colombiana desplegó para hacer respetar su soberanía".

Por su parte, Mauricio Sola, director de opinión del medio digital La Data de Ecuador, confirmó que las investigaciones periodísticas determinaron que el operativo se realizó "dentro del territorio ecuatoriano", y destacó una acusación grave de Noboa contra Petro, sobre “supuesta colaboración para que familiares de alias Fito, líder criminal ahora recluido en Estados Unidos, salieran de Ecuador durante un toque de queda en mayo de 2024”.

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