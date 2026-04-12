El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Gerardo Berthin, presidente de Freedom House, habló en Razón de Estado acerca de la debilidad de la democracia en América Latina y explicó que “de los 35 países categorizados en nuestra región, la libertad abarca al 72% de la población, pero si uno desagrega los índices se da cuenta que hay lugares donde la democracia está realmente en peligro”.

“Las elecciones ahora se han convertido en herramientas de legitimidad incluso para los que no son demócratas, pues una vez que llegan al poder, empiezan a ejercer represión como en Venezuela y Nicaragua. Bolivia se movía por esa dirección, pero en nuestro informe destacamos que ha tenido una especia de rebancada”, agregó el invitado.

Por último, se refirió a la poca credibilidad que tienen las elecciones en la población: “La gente está esperando mucho más de sus gobiernos, porque para ganar, los aspirantes populistas ofrecen las soluciones mágicas, pero no mencionan lo difícil que es lograrlo”.