NTN24
Domingo, 12 de abril de 2026
Domingo, 12 de abril de 2026
América Latina

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

abril 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
El informe de 2025 e Freedom House concluyó que las principales amenazar en Latinoamérica no provinieron solo de los autoritarismos, sino también de la violencia criminal y el deterioro institucional.

Gerardo Berthin, presidente de Freedom House, habló en Razón de Estado acerca de la debilidad de la democracia en América Latina y explicó que “de los 35 países categorizados en nuestra región, la libertad abarca al 72% de la población, pero si uno desagrega los índices se da cuenta que hay lugares donde la democracia está realmente en peligro”.

“Las elecciones ahora se han convertido en herramientas de legitimidad incluso para los que no son demócratas, pues una vez que llegan al poder, empiezan a ejercer represión como en Venezuela y Nicaragua. Bolivia se movía por esa dirección, pero en nuestro informe destacamos que ha tenido una especia de rebancada”, agregó el invitado.

Por último, se refirió a la poca credibilidad que tienen las elecciones en la población: “La gente está esperando mucho más de sus gobiernos, porque para ganar, los aspirantes populistas ofrecen las soluciones mágicas, pero no mencionan lo difícil que es lograrlo”.

Temas relacionados:

América Latina

Democracia

Libertad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Personas, que con banderas y carteles querían avanzar, fueron empujados de una manera brutal": activista revela cómo se vivió jornada de protestas en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué viene ahora en la misión espacial tras el regreso exitoso del Artemis II?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así fue el momento del rescate de los cuatro astronautas de la misión Artemis II en el océano Pacífico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Un fuerte movimiento puede cambiar la ruta de esta cápsula": PhD en Astrofísica Lauren Flor sobre el amerizaje de Orión

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní”, advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
J. D. Vance y Shehbaz Sharif - Foto AFP
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos y el régimen de Irán tendrán nueva ronda negociaciones este domingo mientras crecen amenazas y operaciones militares

Amerizaje de la misión Artemis II / FOTO: NASA
Artemis II

¿Qué viene ahora en la misión espacial tras el regreso exitoso del Artemis II?

Autoridades mexicanas - Foto EFE
Desapariciones forzadas

Periodistas mexicanos advierten "un involucramiento de autoridades que colaboran con el crimen organizado" a propósito del informe de la ONU sobre desapariciones

Petróleo venezolano - Foto EFE
Petróleo en Venezuela

Economista explica de qué dependerá la recuperación petrolera de Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

¿Qué tan viable es activar la enmienda 25 para destituir a Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez estaría planeando postularse como candidata a la Presidencia de Venezuela, según el diario ABC

Nuevo pasaporte de Colombia - Foto: EFE
Cancillería de Colombia

Cancillería de Colombia suspendió la expedición de pasaportes por una falla: esto dijo la entidad

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores del régimen de Irán - Fotos: EFE
Régimen

Canciller del régimen de Irán descarta negociación con EE. UU. y afirma que "dialogar sería admitir la derrota"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez estaría planeando postularse como candidata a la Presidencia de Venezuela, según el diario ABC

Nuevo pasaporte de Colombia - Foto: EFE
Cancillería de Colombia

Cancillería de Colombia suspendió la expedición de pasaportes por una falla: esto dijo la entidad

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores del régimen de Irán - Fotos: EFE
Régimen

Canciller del régimen de Irán descarta negociación con EE. UU. y afirma que "dialogar sería admitir la derrota"

Las felicitaciones del presidente Trump, tras el éxito de la misión Artemis II - Fotos: AFP
Artemis II

"Siguiente paso: ¡Marte!": Donald Trump tras el regreso de la misión Artemis II

Cohete de la NASA - Foto EFE
Nasa

Artemis II en cuenta regresiva: Experto da detalles de la misión que llevará a la humanidad a su punto más lejano en la historia

Trofeo de la Copa del Mundo - Foto: EFE
Estados Unidos e Irán

Irán sorprende a selección latinoamericana y la golea 5 a 0 en partido preparatorio al Mundial: los jugadores tuvieron gesto cuando sonaban los himnos

Presos políticos - EFE
Regimen chavista

Régimen de Venezuela excarceló a un francés que estaba preso en el Rodeo 1: "Se encuentra en un estado emocional y psicológico crítico"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre