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Lunes, 27 de abril de 2026
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Luka Modric

El AC Milan confirma que el veterano mediocampista croata Luka Modric sufrió una fractura tras impresionante choque de cabezas

abril 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Luka Modric, mediocampista del Milan. (EFE)
Luka Modric, mediocampista del Milan. (EFE)
Modric impactó con la cabeza de Manuel Locatelli, centrocampista de la Juve, y tuvo que abandonar el campo, tras lo cual se le vio aplicándose hielo en la zona dañada.

El veterano mediocampista croata Luka Modric sufrió una fractura en un pómulo por un choque de cabezas durante el empate a cero con el AC Milan ante la Juventus, el domingo en la 34 jornada de la Serie A, y será operado, anunció el lunes su club.

Modric impactó con la cabeza de Manuel Locatelli, centrocampista de la Juve, y tuvo que abandonar el campo, tras lo cual se le vio aplicándose hielo en la zona dañada.

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"Las pruebas médicas de hoy han revelado una fractura en su pómulo izquierdo que requiere cirugía, programada para las próximas horas. Se dará más información después de la operación", señaló el AC Milan en un comunicado.

El equipo rossonero no avanzó una estimación del tiempo de baja del jugador, que antes de la actual temporada firmó un contrato de un año con la entidad.

Modric, de 40 años, tiene previsto estar con Croacia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en junio y julio.

El Milan, tercero en la liga italiana, está en lucha por conseguir una plaza para la próxima Liga de Campeones, toda vez que ha quedado descolgado de la lucha por el Scudetto, que parece prometido a su vecino Inter.

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El Inter, cabe recodar, tiene una enorme ventaja de 10 puntos sobre el Nápoles y de 12 puntos sobre el propio Milan, cuando quedan solo cuatro fechas por disputarse.

Croacia integra el grupo L del Mundial en el que comparte zona con las selecciones de Inglaterra, Ghana y Panamá.

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