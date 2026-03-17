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Martes, 17 de marzo de 2026
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Gustavo Petro

El presidente Petro confirma que le fue devuelta su visa de Estados Unidos pero con fecha de vencimiento

marzo 17, 2026
Por: Luis Cifuentes
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
El mandatario colombiano aseguró, además, que espera salir de la lista OFAC.

El presidente colombiano Gustavo Petro dio a conocer este martes que le fue devuelta su visa de Estados Unidos, la cual le fue retirada desde septiembre de 2025.

A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró que su visa estará vigente únicamente hasta que cumpla su mandato presidencial.

Mi visa hacia EE. UU. como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato”, indicó.

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En ese sentido, Petro únicamente podrá hacer uso de su visa hasta el 7 de agosto de 2026, cuando termine su periodo presidencial.

El mandatario colombiano aseguró, además, que espera salir de la lista OFAC.

Después realmente no necesito visa, pero espero, dado que no hay razón alguna para estar allí, que se me retire de la lista por decisión propia del gobierno de EE. UU. Hacia Europa y el resto del mundo no tengo problema para viajar”, añadió.

Cabe recordar que Washington retiró la visa de ingreso a Estados Unidos al presidente Petro, luego de que participara en una manifestación propalestina en Nueva York, calificada como una “acción incendiaria” por la administración Trump.

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“Hoy temprano, el presidente colombiano @petrogustavo se presentó en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", declaró el Departamento de Estado en X para ese entonces.

"Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias", añadió.

Petro, con un megáfono, pidió a los soldados de Estados Unidos que “no apunten sus fusiles contra la humanidad" y llamó a desobedecer “la orden de Trump”

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