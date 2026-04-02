Destituyen al jefe del Estado Mayor de EE. UU., Randy George, en medio de ataques contra el régimen de Irán

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha pedido al general Randy George que dimita como jefe de Estado Mayor del Ejército, según informó un funcionario el jueves.

VEA TAMBIÉN Trump anuncia que Pam Bondi deja el cargo de fiscal general; Todd Blanche la reemplazará como fiscal general interino o

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, confirmó la noticia anunciada por la cadena CBS, según la cual Hegseth le solicitó a George su retiro inmediato.

El motivo de la solicitud no se conoció de inmediato, pero CBS citó a una fuente que decía que Hegseth quería a alguien que implementara su visión y la de Trump para el Ejército.

Posteriormente, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, publicó un comunicado en X en el que decía que George "se retirará de su cargo con efecto inmediato", sin especificar la razón.

Cabe resaltar que George es el último alto oficial militar en ser destituido durante el segundo mandato de Donald Trump, y su destitución como máximo oficial del Ejército se produce con un Estados Unidos inmerso en un conflicto con el régimen de Irán, el cual el presidente ha indicado que podría durar varias semanas más.

Durante una carrera militar de casi cuatro décadas, George fue desplegado en Irak y Afganistán en varias ocasiones y también ocupó cargos como vicejefe de Estado Mayor del Ejército y asistente militar principal del jefe del Pentágono. Lloyd Austin. durante el mandato de Joe Biden como presidente.

Otros oficiales superiores destituidos incluyen a los jefes de la Marina y la Guardia Costera, el general que encabezó la Agencia de Seguridad Nacional, el subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, un almirante de la Marina asignado a la OTAN y tres abogados militares de alto nivel.

El jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea también anunció su retirada sin explicación apenas dos años después de comenzar un mandato de cuatro años, mientras que el jefe del Mando Sur de Estados Unidos se retiró un año después de su mandato.

VEA TAMBIÉN Esta es la transcripción completa de la segunda audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York: así fue el intenso debate entre el juez, el fiscal y la defensa o

Por su parte, el secretario de Defensa, Hegseth ha insistido en que el presidente simplemente está eligiendo a los líderes que quiere en su gobierno.

Por último, el año pasado, el jefe del Pentágono ordenó además una reducción al menos del 20 por ciento en el número de generales y almirantes de cuatro estrellas en servicio activo en el ejército de Estados Unidos, así como una reducción del 10 por ciento en el número total de generales y oficiales de alto rango.