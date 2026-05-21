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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Elecciones en Venezuela

"Puede haber convocatoria electoral en Venezuela este año": periodista Edgardo Pinell

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Para el entrevistado, los comicios presidenciales podrían desarrollarse en el primer trimestre de 2027.

El periodista Edgardo Pinell analizó en el programa Club de Prensa de NTN24 el posible cronograma electoral en Venezuela.

"No creo que este año existan elecciones, pero la convocatoria sí se puede dar este año, las elecciones como tal podrían ser en el primer trimestre de 2027", expresó el entrevistado.

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A mediados del pasado mes de abril, un estudio realizado por la firma Meganálisis, reveló que un 87.24% de los ciudadanos venezolanos desea que se realicen elecciones presidenciales dentro del año 2026.

Esta encuesta, con un margen de error del 2.94%, marca un fuerte descontento popular con la situación política actual en Venezuela, y destaca el apoyo masivo a los comicios como la solución más viable.

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El sondeo también indagó sobre cuándo debería llevarse a cabo la elección. En ese sentido, el 58.22% de los encuestados prefiere que las elecciones se realicen entre los meses de octubre y diciembre de 2026.

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Este deseo subraya la urgencia de los venezolanos para cambiar su panorama político y restaurar un gobierno legítimo que pueda abordar las numerosas crisis que enfrenta el país.

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