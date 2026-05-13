Presidente Zelenski insta a Trump a abordar la invasión rusa durante la cumbre con Xi Jinping en China

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó este miércoles a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a discutir el fin de la invasión rusa de Ucrania durante las reuniones de esta semana con el líder chino Xi Jinping.

China es un socio económico y político cercano de Rusia, que invadió Ucrania en 2022. Pekín ha declarado que mantiene una postura neutral respecto a la guerra de Ucrania y nunca ha condenado la invasión.

"Estamos en contacto constante con nuestros socios estadounidenses", dijo Zelenski en una cumbre en Rumania.

"Agradecemos y esperamos que el tema del fin de la guerra rusa contra Ucrania se aborde también ahora, mientras el presidente de Estados Unidos se encuentra en China", añadió.

Las declaraciones de Zelenski se producen en un momento en que los esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra más sangrienta en Europa desde la Segunda Guerra Mundial se estancan, con Washington distraído por el conflicto en Oriente Medio.

La semana pasada, Trump negoció un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania, que se vio empañado por acusaciones de violaciones por ambas partes. Moscú y Kiev lanzaron ataques a gran escala inmediatamente después.