NTN24
Miércoles, 13 de mayo de 2026
Miércoles, 13 de mayo de 2026
Volodímir Zelenski

Presidente Zelenski insta a Trump a abordar la invasión rusa durante la cumbre con Xi Jinping en China

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Volodímir Zelensky | Foto EFE
Volodímir Zelensky | Foto EFE
La semana pasada, Trump negoció un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania, que se vio empañado por acusaciones de violaciones por ambas partes.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó este miércoles a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a discutir el fin de la invasión rusa de Ucrania durante las reuniones de esta semana con el líder chino Xi Jinping.

China es un socio económico y político cercano de Rusia, que invadió Ucrania en 2022. Pekín ha declarado que mantiene una postura neutral respecto a la guerra de Ucrania y nunca ha condenado la invasión.

o

"Estamos en contacto constante con nuestros socios estadounidenses", dijo Zelenski en una cumbre en Rumania.

"Agradecemos y esperamos que el tema del fin de la guerra rusa contra Ucrania se aborde también ahora, mientras el presidente de Estados Unidos se encuentra en China", añadió.

Las declaraciones de Zelenski se producen en un momento en que los esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra más sangrienta en Europa desde la Segunda Guerra Mundial se estancan, con Washington distraído por el conflicto en Oriente Medio.

La semana pasada, Trump negoció un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania, que se vio empañado por acusaciones de violaciones por ambas partes. Moscú y Kiev lanzaron ataques a gran escala inmediatamente después.

Temas relacionados:

Volodímir Zelenski

Estados Unidos

Donald Trump

Rusia

China

Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Ya no es buscar vías de mejoramiento, ya abiertamente es un cambio de sistema": expertos en NTN24 analizan la postura de Trump sobre Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me tenían secuestrado el cuerpo, pero no el espíritu": exprisionero político relata su cautiverio y exige elecciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No habla de llevar la democracia ni de mejorar el estándar de vida del pueblo venezolano": Rafael Peñalver sobre propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Delcy Rodríguez responde a propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Régimen venezolano

"La prioridad no es la libertad inmediata, la prioridad es evitar el caos": Antonio De La Cruz sobre postura de Trump con Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"No habla de llevar la democracia ni de mejorar el estándar de vida del pueblo venezolano": Rafael Peñalver sobre propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE. UU.

Olmedo López y Gustavo Petro - AFP
Colombia

¿Cómo avanza el escándalo de la UNGRD en Colombia que salpica a exministros y altos funcionarios del gobierno Petro?

Manifestación para la libertad de los presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

"Prefieren morir que estar en ese sitio": madre de hermanos Chirinos denuncia que un hijo intentó suicidarse en un centro de torturas del régimen de Venezuela

Clan del Golfo, Gustavo Petro - AFP
Clan del Golfo

Fiscalía de Colombia se negó a suspender órdenes de captura contra jefes del Clan del Golfo tras pedido de Petro

Más de Política

Ver más
Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid - Foto: EFE
España

Diputada izquierdista española afirmó que "nadie debería tener 10 casas" y abogó por "freír a impuestos" y expropiar a grandes propietarios

Diosdado Cabello (AFP)
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello desestima llamado a elecciones en Venezuela: "ahora las piden porque hay ausencia absoluta de Maduro"

John Barrett, nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

¿Quién es John Barrett, el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela en reemplazo de Laura Dogu?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Colombia y Estados Unidos | Foto Canva
Colombia

Congresista de Estados Unidos recalca que le "preocupa mucho la peligrosa situación en Colombia" ante las amenazas a líderes y candidatos

José Alex Vitoncó, alias Mi Pez - Captura de video
Captura

Quién es José Alex Vitoncó, alias Mi Pez, señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato de más de 20 personas en un atentado terrorista en Colombia

Estrecho de Ormuz - AFP
Estados Unidos

Estados Unidos anuncia que atacó dos buques iraníes que intentaban violar el bloqueo de los puertos

Embajada de EE. UU. en La Habana, Cuba - Foto: EFE
Cuba

"Por primera vez, EE. UU. tiene una administración que ha comprendido la naturaleza de la amenaza de Cuba": experto analiza la advertencia de Trump al régimen

Foto: Comando Sur de EE. UU.
Comando Sur

EE. UU. destruyó otra narcolancha en el Pacífico: ya son cinco ataques de este tipo en la última semana

Gunther y Seth Rollins durante la WrestleMania 42 en Las Vegas - Foto AFP
WWE

La lucha libre regresa a Colombia: WWE anuncia fecha y precios confirmados para el South America Live Tour 2026 en importante escenario del país

El presidente Donald Trump ha enviado advertencias al régimen de Cuba-Foto: AFP/Canva
Donald Trump

“¿Va a intervenir?, sí. Imagino que lo hará porque lo ha dicho”: experto en relaciones internacionales sobre la advertencia de Trump a Cuba

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre