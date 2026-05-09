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Sábado, 09 de mayo de 2026
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hantavirus

La OMS reporta seis casos confirmados de hantavirus tras la aparición de un brote a bordo de un crucero

mayo 9, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Casos de hantavirus - AFP
Casos de hantavirus - AFP
El organismo internacional puntualizó que se “han notificado en total ocho casos, incluidos tres fallecimientos (una tasa de letalidad del 38%)”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se han confirmado seis casos de hantavirus de un total de ocho sospechosos notificados tras la aparición del brote a bordo de un crucero en el Atlántico.

"Hasta el 8 de mayo, se han notificado en total ocho casos, incluidos tres fallecimientos (una tasa de letalidad del 38%). Seis casos fueron confirmados por laboratorio como infecciones por hantavirus, todos identificados como debidos al virus de los Andes (ANDV)", reportó la OMS en su último boletín epidemiológico.

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Por otro lado, el organismo internacional señaló que los otros dos casos se consideran "probables".

Según los reportes de la OMS, cuatro pacientes se encuentran actualmente hospitalizados: "uno en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica, dos en distintos hospitales de los Países Bajos y otro en Zúrich, Suiza".

Una persona que fue atendida en el hospital de Düsseldorf (Alemania) dio negativo en las pruebas de hantavirus, por lo que la OMS indicó que "ya no se considera un caso".

Cabe mencionar que la cepa andina del hantavirus es la única conocida transmisible de persona a persona.

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El buque MV Hondius encendió las alarmas a nivel internacional desde el fin de semana cuando tres pasajeros -un matrimonio neerlandés y una mujer alemana- murieron y otros se enfermaron a causa de dicha enfermedad, que normalmente se propaga entre roedores.

"La OMS evalúa el riesgo para la población mundial que plantea este suceso como bajo y seguirá vigilando la situación epidemiológica y actualizando la evaluación del riesgo", subrayó la agencia sanitaria de la ONU el viernes por la noche.

Y añadió: "El riesgo para los pasajeros y la tripulación del barco se considera moderado", apuntó.

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