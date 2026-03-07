Wendy Franco: la colombiana que desafió la montaña y subió el glaciar Santa Isabel sin prótesis

A sus 33 años, Wendy Franco logró una hazaña inédita al alcanzar la cima del glaciar Poleka Kasué, conocido como Santa Isabel, sin utilizar prótesis. La expedición se realizó con el acompañamiento de la fundación Cumbres Blancas y guías locales en el Parque Nacional Natural Los Nevados.

El ascenso tuvo un significado especial para Franco, quien en 2025 perdió su pierna izquierda en un accidente de motocicleta mientras trabajaba. A pesar de las dificultades físicas y emocionales, decidió enfrentar el reto de subir el glaciar como una forma de demostrar que los límites pueden transformarse.

“Lloré en la mitad del camino y me quería rendir”, recordó Franco sobre uno de los momentos más duros de la subida. Sin embargo, el apoyo del equipo fue clave para continuar. “Yober me dijo: ‘Que Dios te dé la fuerza del búfalo’”, contó la ambientalista al relatar el momento que la impulsó a seguir hasta la cima.

Franco, quien lleva casi una década trabajando en proyectos de conservación, participó además en la primera expedición global de Cumbres Blancas, que reunió a líderes ambientales de países como Canadá, Estados Unidos, Francia, Bolivia, España y Colombia, con el objetivo de visibilizar la importancia de proteger los glaciares y los ecosistemas de alta montaña.