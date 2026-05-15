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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Selección Colombia

Uno de los arqueros preseleccionados por Néstor Lorenzo para el Mundial está en el ‘ojo del huracán’ por su más reciente actuación

mayo 15, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Arqueros convocados por Néstor Lorenzo / FOTO: EFE
Arqueros convocados por Néstor Lorenzo / FOTO: EFE
Los aficionados no le perdonan el error que afectó al equipo y que, según ellos, no es la primera vez que ocurre en momentos definitivos.

El Cruz Azul remó contra la corriente en un par de ocasiones, y rescató el empate 2-2 ante el Guadalajara el miércoles en el estadio Banorte (Azteca), por la ida de las semifinales del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Con este empate, el Cruz Azul, dirigido por el mexicano Joel Huiqui, quedó obligado a ganar de visita el partido de vuelta por cualquier marcador, el sábado en el estadio Jalisco.

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En caso de un empate global, el Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito tendría a su favor el criterio de desempate de la mejor posición en la fase regular: fue segundo mientras que el equipo celeste terminó como tercero.

El primer tiempo tuvo dominios intercalados. La Máquina del Cruz Azul tomó primero la alternativa por unos 10 minutos.

Después, las Chivas ejercieron el control sin acusar las sensibles ausencias de sus cinco jugadores cedidos a la concentración mundialista de la selección mexicana.

Error costoso del arquero colombiano Kevin Mier

Ante el dominio del Rebaño, el portero colombiano Kevin Mier cometió un error que devino en el 1-0 en contra del Cruz Azul.

Mier rechazó un disparo de rutina, pero dejó el balón servido para que Santiago Sandoval anotara el primer gol del partido al minuto 29.

Tras cometer su pifia, Mier comenzó a ser blanco de reclamos, silbatinas y abucheos de su propia afición.

El equipo celeste se repuso y encontró el 1-1 con un gol del mediocampista Carlos Rodríguez, quien avivó sus esperanzas de jugar el Mundial.

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La segunda mitad comenzó con las Chivas en modo ofensivo, y Ángel Sepúlveda, exjugador celeste, hizo el 2-1 a los 50 con un remate de cabeza.

Pero el equipo de Milito nuevamente fue incapaz de conservar la ventaja al conceder un penal que el nigeriano Christian Ebere convirtió en el 2-2 para el Cruz Azul al 56.

Con este partido se terminó la actividad de la liga local en el estadio de la Ciudad de México, que fue entregado a la administración de la FIFA para la Copa del Mundo 2026, que será inaugurada en esta misma cancha el 11 de junio.

La segunda semifinal del Clausura 2026 se pondrá en marcha el jueves entre el Pachuca y los Pumas en el estadio Hidalgo.

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