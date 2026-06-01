"¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña": Abelardo de la Espriella responde al llamado a debate de Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella, candidato a la presidencia de Colombia, respondió este lunes al llamado a debate de su contrincante en la segunda vuelta, Iván Cepeda, quien había señalado antes que personas que designó acordarán las condiciones para efectuar la confrontación discursiva.

"¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron. Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo. Esto no es con negociadores como los que acostumbras en tu acompañamiento a las FARC y demás bandidos; esto es de cara al pueblo y sin condiciones", dijo De la Espriella.

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Según el candidato del movimiento independiente Defensores de la Patria, el presidente Gustavo Petro y Cepeda "tienen que dar la cara al pueblo, porque están ejecutando un plan para robarse las elecciones. Reconozcan el resultado; no sigan atizando un golpe".

De la Espriella arremetió contra la posición de Cepeda como candidato del oficialismo: "Que Colombia se entere de la diferencia entre el bien que busco y el mal que representa Cepeda; entre la luz de mi propuesta y la oscuridad de la marioneta de Petro".

'El Tigre', como se ha apodado el propio candidato, convocó a los medios de comunicación "a que fijen fecha y hora para ese debate y a que exhorten a Petro y a Cepeda" a reconocer el resultado de las urnas.

"No podemos normalizar lo que están pretendiendo hacer", precisó De la Espriella desde su cuenta oficial de la red social X en respuesta a la publicación del otro candidato en la misma plataforma.

La respuesta de De la Espriella se produjo apenas una hora después del post de Cepeda, candidato por el Pacto Histórico, mismo que el del presidente Gustavo Petro.

"Emplazo al candidato Abelardo de la Espriella a debate. Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella", había escrito Cepeda.

Cepeda quedó segundo en el preconteo de las elecciones presidenciales y disputará la presidencia de Colombia con De la Espriella el próximo 21 de junio, pero se sumó el domingo a las declaraciones de Petro al plantear dudas sobre el resultado.

"Antes de entrar en otros temas dejemos claro que hay dos situaciones bastante confusas, el presidente se acaba de pronunciar sobre una de ellas, hay un desfase que queremos verificar sobre el censo electoral, queremos que se aclare, y segundo, existe información de un número indeterminado de mesas que estamos verificando en la cual se han presentado votaciones atípicas", aseguró.

El candidato de 63 años, quien se desempeñaba como senador, afirmó que se pronunciaría sobre los resultados "solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente claro este asunto".

Cepeda, cabe resaltar, se había negado a participar en debates políticos antes de la primera vuelta presidencial, una decisión que le costó las críticas desde varios sectores.

De la Espriella, por su parte, ha arremetido en repetidas ocasiones contra la actual administración del Pacto Histórico, a la que ha llegado a calificar de "régimen".

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