NTN24
Lunes, 18 de mayo de 2026
Lunes, 18 de mayo de 2026
Miguel Díaz-Canel

Díaz-Canel amenaza con que una "agresión militar" de EE. UU. contra el régimen de Cuba "provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables"

mayo 18, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Miguel Díaz-Canel/Donald Trump - Fotos EFE
Miguel Díaz-Canel/Donald Trump - Fotos EFE
El régimen comunista alega que tiene el derecho "absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica".

La cabeza del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, amenazó el lunes con que cualquier acción militar de Estados Unidos contra la dictadura de La Habana conduciría a un "baño de sangre de consecuencias incalculables" y a lo que calificó como un "impacto destructivo".

"Las amenazas de agresión militar contra Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas", escribió Díaz-Canel en su cuenta de X.

Según el líder del régimen las supuestas amenazas constituyen "un crimen internacional" y "de materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional", precisó.

o

Las declaraciones de Díaz-Canel se producen luego de un informe de Axios publicado el domingo que cita información clasificada y que afirma que el régimen de Cuba ha adquirido más de 300 drones militares y ha discutido planes para utilizarlos en ataques contra Estados Unidos.

Dichas ofensivas, según Axios, se producirían contra la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, buques militares de Estados Unidos y Key West, Florida.

"Cuba no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país. No los tiene contra Estados Unidos, ni los ha tenido nunca, lo que conoce bien el Gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional", mencionó Díaz-Canel, negando lo informado por Axios.

Aunque rechazó la información clasificada expuesta el domingo, aseveró que el régimen, al sufrir "una agresión multidimensional de Estados Unidos", tiene el derecho "absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica".

"Lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano", concluyó en su publicación.

El régimen comunista, acérrimo enemigo de Washington durante generaciones, se encuentra bajo una presión cada vez mayor desde que Estados Unidos le cortó el suministro de energía tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela.

En las últimas semanas, el combustible se ha agotado y la electricidad suele estar disponible solo durante una o dos horas al día, mientras que las tensiones se intensifican notablemente.

La semana pasada, Reuters informó, citando una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que los fiscales planeaban acusar al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones operados por una organización humanitaria.

o

La acusación formal contra Castro, de 94 años, hermano del fallecido exlíder Fidel Castro y héroe de la Revolución Cubana de 1959, supondría una importante escalada en la presión ejercida sobre Cuba por la administración Trump.

Temas relacionados:

Miguel Díaz-Canel

Gobierno de Donald Trump

Régimen cubano

Amenazas

Drones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Imágenes de la NASA muestran magnitud de los apagones en Cuba: mientras desesperadas protestas se intensifican, EE. UU. planea una acusación formal contra Raúl Castro, máximo cabecilla de la tiranía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Debajo de Canadá, pero encima de Arabia Saudita: así va la presencia de Venezuela en el mercado petrolero hacia Estados Unidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Informes clasificados revelan que el régimen cubano habría comprado drones rusos e iraníes para atacar EE. UU. si se concretara una intervención militar

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No se ha inventado mejor sistema como la democracia”: experto sobre el papel de las empresas en un país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Magda Victoria Acosta Gualteros
Mujeres

"Nunca perder de vista que tenemos al frente a seres humanos": Magda Victoria Acosta, voz influyente en la transformación de la justicia con perspectiva de género en Colombia

Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

“Lo importante fue que entregaron a una pieza clave en la corrupción de Nicolás Maduro”: experto dice que la entrega de Saab a EEUU abre la puerta a más extradiciones

Vuelos Venezuela - Fotos Canva de referencia
Vuelos

Así va la reapertura de la conectividad aérea venezolana tras años de suspensión: ¿hay recuperación real?

Portaviones USS Gerald Ford / FOTO: Captura de pantalla
USS Gerald R. Ford

¿La próxima misión del Gerald Ford será en Cuba? Experto analiza el regreso del portaviones a Estados Unidos

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Régimen de Venezuela anuncia la extradición de Alex Saab a Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Ucrania y Rusia | Fotos EFE
Conflicto

El Kremlin decreta tregua temporal con Ucrania para el desfile del Día de la Victoria

El presidente Donald Trump ha enviado advertencias al régimen de Cuba-Foto: AFP/Canva
Donald Trump

“¿Va a intervenir?, sí. Imagino que lo hará porque lo ha dicho”: experto en relaciones internacionales sobre la advertencia de Trump a Cuba

Cargamento de medicamentos en Venezuela. (@usembassyve)
Medicamentos

Grave denuncia: Federación Médica Venezolana afirma que cargamento con toneladas de medicamentos enviado por EE. UU. jamás llegó a hospitales

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ucrania y Rusia | Fotos EFE
Conflicto

El Kremlin decreta tregua temporal con Ucrania para el desfile del Día de la Victoria

Rubíes de Mogok | Foto AFP
Descubrimiento

Descubren impresionante rubí de 11.000 quilates, uno de los más grandes jamás encontrados

El presidente Donald Trump ha enviado advertencias al régimen de Cuba-Foto: AFP/Canva
Donald Trump

“¿Va a intervenir?, sí. Imagino que lo hará porque lo ha dicho”: experto en relaciones internacionales sobre la advertencia de Trump a Cuba

Elenco de ‘El Diablo viste a la Moda 2’-Foto: AFP
El diablo viste a la moda

Primeras reacciones de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’: ¿la película convenció a los fanáticos y la crítica?

Cargamento de medicamentos en Venezuela. (@usembassyve)
Medicamentos

Grave denuncia: Federación Médica Venezolana afirma que cargamento con toneladas de medicamentos enviado por EE. UU. jamás llegó a hospitales

El mensaje de Edmundo González a los venezolanos en el Día del Trabajo - Fotos: AFP
Edmundo González

"Trabajar en Venezuela no garantiza vivir": el mensaje de Edmundo González dirigido a sus compatriotas en el Día del Trabajo

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

Trump afirmó que el alto el fuego con Irán sigue vigente a pesar del ataque del régimen contra tres destructores de EE. UU. en el estrecho de Ormuz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre