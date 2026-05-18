Díaz-Canel amenaza con que una "agresión militar" de EE. UU. contra el régimen de Cuba "provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables"

La cabeza del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, amenazó el lunes con que cualquier acción militar de Estados Unidos contra la dictadura de La Habana conduciría a un "baño de sangre de consecuencias incalculables" y a lo que calificó como un "impacto destructivo".

"Las amenazas de agresión militar contra Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas", escribió Díaz-Canel en su cuenta de X.

Según el líder del régimen las supuestas amenazas constituyen "un crimen internacional" y "de materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional", precisó.

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Las declaraciones de Díaz-Canel se producen luego de un informe de Axios publicado el domingo que cita información clasificada y que afirma que el régimen de Cuba ha adquirido más de 300 drones militares y ha discutido planes para utilizarlos en ataques contra Estados Unidos.

Dichas ofensivas, según Axios, se producirían contra la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, buques militares de Estados Unidos y Key West, Florida.

"Cuba no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país. No los tiene contra Estados Unidos, ni los ha tenido nunca, lo que conoce bien el Gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional", mencionó Díaz-Canel, negando lo informado por Axios.

Aunque rechazó la información clasificada expuesta el domingo, aseveró que el régimen, al sufrir "una agresión multidimensional de Estados Unidos", tiene el derecho "absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica".

"Lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano", concluyó en su publicación.

El régimen comunista, acérrimo enemigo de Washington durante generaciones, se encuentra bajo una presión cada vez mayor desde que Estados Unidos le cortó el suministro de energía tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela.

En las últimas semanas, el combustible se ha agotado y la electricidad suele estar disponible solo durante una o dos horas al día, mientras que las tensiones se intensifican notablemente.

La semana pasada, Reuters informó, citando una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que los fiscales planeaban acusar al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones operados por una organización humanitaria.

La acusación formal contra Castro, de 94 años, hermano del fallecido exlíder Fidel Castro y héroe de la Revolución Cubana de 1959, supondría una importante escalada en la presión ejercida sobre Cuba por la administración Trump.