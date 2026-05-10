Alerta en parques nacionales de Estados Unidos por presencia de ameba “comecerebros”

Las autoridades sanitarias y la comunidad científica confirmaron la presencia de la ameba “Naegleria fowleri” en aguas termales y cuerpos de agua dulce en parques nacionales como Yellowstne, Grand Teton y Lake Meas.

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Se estima la presencia de la ameba en un 34% de las 185 muestras de aguas termales y recreativas que analizó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y la Montana State University.

La ameba que afecta a millones de turistas y personas de áreas protegidas se expande, de acuerdo con un estudio científico.

La autoridad federal de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que la ameba se mantiene en ambientes cálidos y provoca una infección cerebral conocida como meningoencefalitis amebiana primaria (PAM).

La tasa de mortalidad de esta rara infección es superior al 97%. Sin embargo, no es una novedad ya que la presencia de este patógeno ha sido documentada desde hace décadas.

Presencia de la ameba

El análisis por el USGS y la Montana State Univeristy, confirmaron la presencia en Naegleria fowleri, Lake Mead National Recreation Area, Grand Teton National Park, y Naegleria fowleri.

Las zonas con mayores niveles de ameba son Firehole River, Boiling River y Lewis Lake en Yellowstone y Polecat Hot Springs, Granite Hot Spring y Huckleberry Hot Springs en Grand Teton.

Síntomas y prevención

De acuerdo con el portal científico "Cuídate", los síntomas son “fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vomito”, sin embargo, al evolucionar la infección se puede presentar “rigidez en el cuello, confusión, falta de atención, pérdida de equilibrio y alucinaciones.

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Finalmente, la infección “comecerebros” no se da por contacto en la piel o por beber, es a través de la nariz. La mejor clave para evitarlo es no bañarse en aguas dulces estancadas, templadas o con mal aspecto.