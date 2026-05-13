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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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Francia

Confinan a 1.700 personas en un crucero en Francia tras muerte de pasajero y sospecha de norovirus

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Confinan a 1.700 personas en un crucero en Francia tras muerte de pasajero y sospecha de norovirus
Confinan a 1.700 personas en un crucero en Francia tras muerte de pasajero y sospecha de norovirus
El buque de la compañía Ambassador Cruise Line zarpó de las islas británicas Shetland el 6 de mayo, hizo escala en Belfast, Liverpool y Brest antes de llegar a Burdeos.

Más de 1.700 personas se encuentran confinadas a bordo de un crucero en Francia tras la muerte de un pasajero y sospechas de una epidemia de gastroenteritis, indicaron este miércoles las autoridades sanitarias.

El buque de la compañía Ambassador Cruise Line zarpó de las islas británicas Shetland el 6 de mayo, hizo escala en Belfast, Liverpool y Brest antes de llegar a Burdeos, donde se encuentra y desde donde debe partir en principio rumbo a España.

Medio centenar de los 1.233 pasajeros, en su mayoría británicos e irlandeses, presentaron problemas gastrointestinales, entre ellos la persona que falleció, de 90 años, indicó la misma fuente, precisando que la tripulación cuenta con 514 miembros.

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Este miércoles a mediodía, el crucero estaba atracado en Burdeos, sin ninguna medida de seguridad en tierra. Algunos pasajeros tomaban fotos de esta ciudad del suroeste francés desde una cubierta.

Los primeros análisis a bordo descartaron la presencia de norovirus, pero se están realizando análisis complementarios en el centro hospitalario de Burdeos, indicaron las autoridades sanitarias.
Estas no excluyen la hipótesis de un problema alimentario y descartan cualquier vínculo con el hantavirus, que habría causado la muerte de tres pasajeros del crucero MV Hondius, que viajaba de Ushuaia, en Argentina, a Cabo Verde.

El pico de los síntomas, vómitos y diarreas, se produjo el 11 de mayo cuando el buque se encontraba en la ciudad francesa de Brest, según la misma fuente. La víctima nonagenaria falleció antes de la llegada a este puerto.

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