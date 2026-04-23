NTN24
Jueves, 23 de abril de 2026
Jueves, 23 de abril de 2026
Mundial 2026

Italia respondió a petición que se le habría hecho a la FIFA para incluir a la ‘Azzurra’ en el Mundial en lugar de Irán

abril 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Selección italiana de fútbol - Foto: EFE
Selección italiana de fútbol - Foto: EFE
De acuerdo al medio Financial Times, un enviado especial del presidente Donald Trump fue quien hizo la petición a Gianni Infantino.

El ministro de Deportes italiano, Andrea Abodi, se refirió a la petición hecha al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de incluir a la ‘Azzurra’ dentro del Mundial 2026 en lugar de Irán, debido a los conflictos que sostienen el régimen de los Ayatolás con Estados Unidos.

El diplomático descartó categóricamente la idea de clasificarse para el Mundial por la puerta de atrás, mientras que otros dirigentes deportivos calificaron esta opción de "vergonzosa" e "inapropiada".

o

La posible reclasificación de Italia para el Mundial de 2026... en primer lugar, no es posible y, en segundo lugar, no es apropiada. No sé qué es lo primero. La clasificación se decide en el terreno de juego”, declaró Abodi a Sky News.

Cabe recordar que Italia, la cuatro veces campeona del mundo, se quedó por fuera de la cita orbital que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, tras no lograr el paso por la eliminatoria y perder el repechaje frente a Bosnia y Herzegovina en la tanda de penaltis.

El medio norteamericano Financial Times dio a conocer este miércoles que un enviado especial del presidente Donald Trump pidió explícitamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la inclusión de la Selección de Italia en el Mundial en reemplazo de Irán.

o

Se trata de Paolo Zampolli, un italoamericnao, amigo cercano de Trump y quien funge como enviado especial del mandatario.

Según reveló Financial Times, Zampolli justificó la inclusión de Italia en su rica historia futbolística con cuatro mundiales ganados.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Irán está en el Grupo G junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda y pese a los rumores que ponen en duda su participación, la selección sigue firme todavía en el torneo.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Italia

Irán

Gianni Infantino

FIFA

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estos elementos son hechos para producir la propulsión de un cohete": expertos explican lo que encontró EE. UU. tras incautar el buque iraní Touska

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Por desacuerdo en la compra de aviones a EE. UU., renunciaron el canciller y ministro de Defensa de Perú

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Debe haber libertad y democracia, sin esa base, no podemos hablar de respeto a los derechos humanos": presidente de la CIDH sobre patrones comunes en los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Artemis II marca un antes y un después en la medición de radiación espacial”, asegura Omar Arias

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Deportes

Ver más
Trofeo de la Copa del Mundo - Foto EFE
Mundial 2026

Se pierden el Mundial: dos atacantes clave de selecciones distintas sufren lesión en el tendón de Aquiles

Logos del Deportivo La Guaira y el Fluminense / Yeferson Soteldo, futbolista venezolano - Fotos: X / EFE
Yeferson Soteldo

Captan a Soteldo saliendo del Estadio Olímpico de la UCV tras ser pitado por fanáticos venezolanos: así pasó de largo en zona mixta

West Ham, equipo de Inglaterra / FOTO: AFP
Premier League

Uno de los equipos fundadores de la Premier League quedó en zona de descenso tras la goleada del West Ham a falta de seis fechas para el final

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Inundación en centro vacacional de Melgar - Fotos: Redes sociales
Inundaciones

Alarmantes imágenes de inundación en prestigioso centro vacacional en Melgar, Tolima, deja el desbordamiento de una quebrada

Trofeo de la Copa del Mundo - Foto EFE
Mundial 2026

Se pierden el Mundial: dos atacantes clave de selecciones distintas sufren lesión en el tendón de Aquiles

Logos del Deportivo La Guaira y el Fluminense / Yeferson Soteldo, futbolista venezolano - Fotos: X / EFE
Yeferson Soteldo

Captan a Soteldo saliendo del Estadio Olímpico de la UCV tras ser pitado por fanáticos venezolanos: así pasó de largo en zona mixta

J. D. Vance y Shehbaz Sharif - Foto AFP
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos y el régimen de Irán tendrán nueva ronda negociaciones este domingo mientras crecen amenazas y operaciones militares

Cargamento de petróleo - Foto: EFE
Petróleo

Incertidumbre en las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen de Irán provoca subida del petróleo

Oro | Foto Canva
América Latina

Este es el país que triplica sus reservas de oro, marcando un récord histórico y fortaleciendo su estabilidad financiera

Drones | Foto Canva
Estados Unidos ataca a Irán

EE. UU. impone nuevas sanciones contra redes de drones vinculadas al régimen de Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre