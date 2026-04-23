Italia respondió a petición que se le habría hecho a la FIFA para incluir a la ‘Azzurra’ en el Mundial en lugar de Irán

El ministro de Deportes italiano, Andrea Abodi, se refirió a la petición hecha al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de incluir a la ‘Azzurra’ dentro del Mundial 2026 en lugar de Irán, debido a los conflictos que sostienen el régimen de los Ayatolás con Estados Unidos.

El diplomático descartó categóricamente la idea de clasificarse para el Mundial por la puerta de atrás, mientras que otros dirigentes deportivos calificaron esta opción de "vergonzosa" e "inapropiada".

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“La posible reclasificación de Italia para el Mundial de 2026... en primer lugar, no es posible y, en segundo lugar, no es apropiada. No sé qué es lo primero. La clasificación se decide en el terreno de juego”, declaró Abodi a Sky News.

Cabe recordar que Italia, la cuatro veces campeona del mundo, se quedó por fuera de la cita orbital que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, tras no lograr el paso por la eliminatoria y perder el repechaje frente a Bosnia y Herzegovina en la tanda de penaltis.

El medio norteamericano Financial Times dio a conocer este miércoles que un enviado especial del presidente Donald Trump pidió explícitamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la inclusión de la Selección de Italia en el Mundial en reemplazo de Irán.

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Se trata de Paolo Zampolli, un italoamericnao, amigo cercano de Trump y quien funge como enviado especial del mandatario.

Según reveló Financial Times, Zampolli justificó la inclusión de Italia en su rica historia futbolística con cuatro mundiales ganados.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Irán está en el Grupo G junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda y pese a los rumores que ponen en duda su participación, la selección sigue firme todavía en el torneo.