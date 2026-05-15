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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Régimen cubano

"Los crímenes de lesa humanidad no caducan": Orlando Gutiérrez, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana sobre acusación contra Raúl Castro

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Estados Unidos sopesa una acusación formal contra Castro en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria 'Brothers to the Rescue' en 1996.

Orlando Gutiérrez, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana y portavoz del Directorio Democrático Cubano, habló en La Mañana de NTN24 sobre la postura de Estados Unidos de sopesar una acusación formal contra el dictador cubano Raúl Castro en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria ‘Brothers to the Rescue’ en 1996.

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"Es un acto de justicia necesario por la vida valiosa de esos jóvenes idealistas que estaban tratando de salvar a sus compatriotas en el Estrecho de la Florida, a los cubanos que desesperadamente se lanzaban al mar huyendo de la tiranía comunista", precisó el entrevistado.

"Eso fue una masacre, que se entienda que los crímenes de lesa humanidad no caducan, sentirán el peso de la justicia", acotó.

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El 24 de febrero de 1996, aviones de combate de la Fuerza Aérea Cubana derribaron dos avionetas desarmadas de la organización humanitaria "Hermanos al Rescate".

El ataque, perpetrado en aguas internacionales del Estrecho de Florida, resultó en la muerte de cuatro pilotos cubano-americanos.

En 1996, Raúl Castro se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba y Vicepresidente del Consejo de Estado.

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Años después tomó el poder en Cuba. Asumió de forma interina el 31 de julio de 2006 tras la enfermedad de su hermano Fidel, y ocupó de manera ilegítima la presidencia del 24 de febrero de 2008 al 18 de abril de 2018.

Además, se mantuvo como el máximo líder del Partido Comunista de Cuba (PCC) hasta abril de 2021, momento en el que dejó la secretaría general para ceder el cargo a Miguel Díaz-Canel.

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