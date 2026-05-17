NTN24
Domingo, 17 de mayo de 2026
Domingo, 17 de mayo de 2026
Producción petrolera en Venezuela

Debajo de Canadá, pero encima de Arabia Saudita: así va la presencia de Venezuela en el mercado petrolero hacia Estados Unidos

mayo 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
El intercambio comercial entre Washington y Caracas creció 22,7% en los tres meses posteriores a la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de Estados Unidos, según datos de la USI

Venezuela vuelve a ganar presencia en el mercado petrolero hacia Estados Unidos: tras un reciente repunte en sus envíos de crudo y de la reconfiguración de los principales proveedores del mercado, las cifras muestran avances significativos.

Según datos de la Agencia de Información Energética, las exportaciones de petróleo venezolano hacia Estados Unidos alcanzaron los 588 mil barriles diarios en la primera semana de mayo.

o

Se trata del nivel más alto desde antes de las sanciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump en 2019.

El volumen enviado en los siete días que terminaron el 8 de mayo fue 47% superior al de la semana previa y 323% mayor que el registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando ya estaba por expirar la licencia de Chevron.

La cifra alcanzada en esa primera semana de mayo ubica a Venezuela como el segundo proveedor de crudo a Estados Unidos. El país caribeño está solo por debajo de Canadá (primero), pero por encima de Arabia Saudita (tercero).

Mientras tanto, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC por sus siglas en inglés) reveló que el intercambio comercial entre Washington y Caracas creció 22,7% en los tres meses posteriores a la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos.

Las exportaciones venezolanas hacia Estados Unidos alcanzaron los 1.800 millones de dólares, de los cuales el 96,5% correspondió a ventas de petróleo crudo.

Para José Guerra, economista y dirigente político, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, el crecimiento gradual y las cifras "van a seguir aumentando".

o

"Para que tengamos una idea, Venezuela está exportando hoy cerca de 1'100.000 barriles de petróleos, y esta cifra probablemente se vaya incrementando", aseguró Guerra en La Tarde de NTN24.

Temas relacionados:

Producción petrolera en Venezuela

Petróleo en Venezuela

Petróleo

Barriles de petróleo

Análisis

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Imágenes de la NASA muestran magnitud de los apagones en Cuba: mientras desesperadas protestas se intensifican, EE. UU. planea una acusación formal contra Raúl Castro, máximo cabecilla de la tiranía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Debajo de Canadá, pero encima de Arabia Saudita: así va la presencia de Venezuela en el mercado petrolero hacia Estados Unidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Lo importante fue que entregaron a una pieza clave en la corrupción de Nicolás Maduro”: experto dice que la entrega de Saab a EEUU abre la puerta a más extradiciones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No se ha inventado mejor sistema como la democracia”: experto sobre el papel de las empresas en un país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Magda Victoria Acosta Gualteros
Mujeres

"Nunca perder de vista que tenemos al frente a seres humanos": Magda Victoria Acosta, voz influyente en la transformación de la justicia con perspectiva de género en Colombia

Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

“Lo importante fue que entregaron a una pieza clave en la corrupción de Nicolás Maduro”: experto dice que la entrega de Saab a EEUU abre la puerta a más extradiciones

Vuelos Venezuela - Fotos Canva de referencia
Vuelos

Así va la reapertura de la conectividad aérea venezolana tras años de suspensión: ¿hay recuperación real?

Portaviones USS Gerald Ford / FOTO: Captura de pantalla
USS Gerald R. Ford

¿La próxima misión del Gerald Ford será en Cuba? Experto analiza el regreso del portaviones a Estados Unidos

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Régimen de Venezuela anuncia la extradición de Alex Saab a Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU., y captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Maduro capturado

"A Venezuela la tomé en 45 minutos": Trump habla, en medio de conflicto con el régimen iraní, sobre operación para capturar a Maduro

Embajada de EE. UU. en La Habana, Cuba - Foto: EFE
Cuba

"Por primera vez, EE. UU. tiene una administración que ha comprendido la naturaleza de la amenaza de Cuba": experto analiza la advertencia de Trump al régimen

Petróleo iraní | Foto Canva
Petróleo

Irán recorta producción petrolera por presión del bloqueo marítimo de EE. UU. por primera vez desde el inicio del conflicto

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU., y captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Maduro capturado

"A Venezuela la tomé en 45 minutos": Trump habla, en medio de conflicto con el régimen iraní, sobre operación para capturar a Maduro

Embajada de EE. UU. en La Habana, Cuba - Foto: EFE
Cuba

"Por primera vez, EE. UU. tiene una administración que ha comprendido la naturaleza de la amenaza de Cuba": experto analiza la advertencia de Trump al régimen

Amistoso internacional entre Brasil y Corea del Sur - Foto: EFE
Mundial 2026

Confirman grave lesión de goleador de selección sudamericana y es duda para el Mundial 2026

Álvaro Leyva, excanciller colombiano - Foto: AFP
Álvaro Leyva

Fiscalía de Colombia acusó como presunto responsable de "prevaricato por acción" al excanciller Álvaro Leyva

Petróleo iraní | Foto Canva
Petróleo

Irán recorta producción petrolera por presión del bloqueo marítimo de EE. UU. por primera vez desde el inicio del conflicto

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez da discurso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya mientras mueren presos políticos en Venezuela

Jugadores selección de Suecia - Foto: AFP
Copa del Mundo

Sin tanta espera, otra selección se suma a Bosnia y Herzegovina y hace oficial su convocatoria para el Mundial 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre