Debajo de Canadá, pero encima de Arabia Saudita: así va la presencia de Venezuela en el mercado petrolero hacia Estados Unidos

Venezuela vuelve a ganar presencia en el mercado petrolero hacia Estados Unidos: tras un reciente repunte en sus envíos de crudo y de la reconfiguración de los principales proveedores del mercado, las cifras muestran avances significativos.

Según datos de la Agencia de Información Energética, las exportaciones de petróleo venezolano hacia Estados Unidos alcanzaron los 588 mil barriles diarios en la primera semana de mayo.

Se trata del nivel más alto desde antes de las sanciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump en 2019.

El volumen enviado en los siete días que terminaron el 8 de mayo fue 47% superior al de la semana previa y 323% mayor que el registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando ya estaba por expirar la licencia de Chevron.

La cifra alcanzada en esa primera semana de mayo ubica a Venezuela como el segundo proveedor de crudo a Estados Unidos. El país caribeño está solo por debajo de Canadá (primero), pero por encima de Arabia Saudita (tercero).

Mientras tanto, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC por sus siglas en inglés) reveló que el intercambio comercial entre Washington y Caracas creció 22,7% en los tres meses posteriores a la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos.

Las exportaciones venezolanas hacia Estados Unidos alcanzaron los 1.800 millones de dólares, de los cuales el 96,5% correspondió a ventas de petróleo crudo.

Para José Guerra, economista y dirigente político, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, el crecimiento gradual y las cifras "van a seguir aumentando".

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"Para que tengamos una idea, Venezuela está exportando hoy cerca de 1'100.000 barriles de petróleos, y esta cifra probablemente se vaya incrementando", aseguró Guerra en La Tarde de NTN24.