Informes clasificados revelan que el régimen cubano habría comprado drones rusos e iraníes para atacar EE. UU. si se concretara una intervención militar

Informes clasificados de Inteligencia de Estados Unidos citados por Axios sostienen que el régimen de La Habana analiza posibles escenarios de ataque contra Guantánamo, embarcaciones norteamericanas e incluso zonas cercanas a Florida (Estados Unidos) si se concretara una intervención militar.

Cuba ha adquirido en secreto más de 300 drones de combate rusos e iraníes, según los documentos, un arsenal asimétrico que moderniza una maquinaria militar que se creía obsoleta, en medio de la presión de la administración de Donald Trump y la posibilidad de una intervención militar a la isla.

La filtración de los informes clasificados ha puesto bajo la lupa el precario estado de la defensa de Cuba y su giro hacia la guerra asimétrica.

Se trata de una compra que representaría un salto tecnológico crítico para unas fuerzas armadas revolucionarias, cuya capacidad convencional se encuentra sumida en la obsolescencia tras décadas de aislamiento y crisis económica.

Analistas de seguridad citados por Axios coinciden en que el arsenal tradicional cubano es una fuerza predominantemente antigua.

El inventario militar de la isla depende casi por completo de blindados, artillería y sistemas de defensa aérea de la era soviética, por lo que son equipos que padecen graves problemas operativos debido a la falta crónica de repuestos y a una severa escasez de combustible que mantiene paralizadas a sus unidades.

Entretanto, funcionarios en Washington han llegado a ironizar sobre la situación al señalar que la preocupación de la Casa Blanca no proviene de la desgastada flota de aviones de combate de la era soviética de Cuba, sino de la proliferación silenciosa y económica de tecnologías no tripuladas, que permiten a La Habana sortear su enorme atraso material mediante una estrategia de bajo costo.

Varios medios asocian esta modernización con movimientos opacos, incluyendo la llegada nocturna de aviones de carga rusos a aeródromos militares de la isla.

Este escenario abre un profundo debate sobre si la demora de la administración Trump en decidir el rumbo de una posible intervención armada le ha otorgado al régimen cubano el tiempo necesario para consolidar este rearme.

El presidente de Estados Unidos se debate entre ayudar a resolver la crisis humanitaria de la isla o atacar al régimen cubano.

Expertos sugieren que las vacilaciones diplomáticas en Washington y las discusiones sobre la viabilidad de una operación militar crearon una ventana de oportunidad invaluable para el castrismo.

El régimen comunista habría aprovechado esta parálisis decisoria para recibir y camuflar el equipamiento tecnológico que ahora redefine su postura defensiva regional.

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La sorpresiva visita a la isla del director de la CIA, John Ratcliffe, para advertir severamente a la cúpula cubana sobre el despliegue de estos artefactos, evidenciaría que la combinación de armas convencionales obsoletas y tecnología dron ha reconfigurado los planes de contingencia.