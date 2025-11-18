Régimen de Maduro excarcela a Noel Álvarez tras graves denuncias de salud

Tras permanecer arrestado durante 10 meses, la madrugada de este martes las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro excarcelaron al expresidente de Fedecámaras, Noel Álvarez.

El empresario trujillano se desempeñó como coordinador del Comando Con Venezuela en el estado Miranda, durante la campaña presidencial de 2024 en apoyo a María Corina Machado y fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en enero de 2025 en la ola represiva ante la auto juramentación de Maduro.

"Hoy quiero compartir la noticia que tanto esperábamos: a esta hora, mi padre ya se encuentra en casa. Por fin fue liberado de su injusta detención", escribió este 18 de noviembre la hija del empresario y también abogada defensora, Nohelia Álvarez.

"Ha sido un camino duro, lleno de angustias y de incertidumbre, pero también de fe, solidaridad y resistencia. Agradezco profundamente a todas las personas, organizaciones y medios que nos acompañaron y alzaron la voz por él", agregó.

En julio Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares al empresario y dirigente político, tras considerar que su salud se encontraba en situación de riesgo.

Álvarez permaneció más de 12 días en estado de desaparición forzada, además sus familiares denunciaron graves condiciones de salud y solicitaron atención médica especializada.