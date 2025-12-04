NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
En entrevista con NTN24, el periodista investigador Casto Ocando y el politólogo venezolano Roberto Olivares analizaron la misiva en el contexto de la presión de Washington sobre el régimen de Venezuela con el despliegue en el Caribe.

Recientemente se conoció que el exjefe de inteligencia militar del régimen de Venezuela, Hugo 'El Pollo' Carvajal, le envió una carta al presidente estadounidense, Donald Trump, en la que aseguró que el objetivo del Cartel de los Soles “es utilizar las drogas como arma contra Estados Unidos”.

Carvajal, quien se encuentra preso en una cárcel estadounidense, dijo también que dicha organización criminal funciona como una corporación transnacional dedicada no solo al narcotráfico, sino también a la infiltración política en Estados Unidos y otros países.

o

Agregó que está dispuesto a proporcionar información adicional a las autoridades en cualquier formato, incluidas sesiones informativas clasificadas.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el periodista investigador Casto Ocando y el politólogo venezolano Roberto Olivares analizaron las repercusiones que tendrían las declaraciones de Carvajal, que ocurren en medio del despliegue estadounidense en el Caribe contra carteles de la droga.

Olivares indicó que si hay una persona que conoce la intimidad del régimen, cómo se ha desplegado y su andamiaje, es Hugo Carvajal, por lo que argumentó que ha venido guardando mucha información.

o

“Hugo Carvajal salió del país en el 2016. Estamos hablando de hace nueve años. Es posible que tenga información que todavía sea importante, porque él se refiere a actores que operaron en el pasado, actores en Estados Unidos y al mismo tiempo que se mantienen activos”, señaló.

Por su parte, Olivares aseguró que ‘El Pollo’ Carvajal no le está enviando una carta a Trump sino que es una carta para el pueblo estadounidense.

“Trump maneja esta información y la maneja el Departamento de Justicia. También Marco Rubio, que es secretario de Estado, etcétera. Entonces, repito, no es que esto está saliendo de la nada. Esto está haciéndose de manera planificada con el Departamento de Justicia, la Fiscalía”, aseguró.

