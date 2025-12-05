¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

En medio de la larga y desgastante guerra entre Rusia y Ucrania, las negociaciones de paz están en el foco mundial, con una propuesta de 28 puntos presentada por el expresidente estadounidense Donald Trump.

Aunque esta iniciativa busca establecer las bases para un cese al fuego, su aceptación ha sido parcial, generando debate tanto político como militar. Uno de los temas más controvertidos es la cuestión de la integridad territorial de Ucrania, una línea roja que las autoridades ucranianas no están dispuestas a cruzar.

En conversación con Yuri Diudin, embajador de Ucrania en Chile, se revelan los puntos críticos de las negociaciones.

"No nos satisface entregar territorios a los rusos", declaró Yudin, refiriéndose a que dentro del documento inicial de Trump se contemplan cesiones que implican la pérdida de áreas que, aunque no ocupadas por la fuerza, supondrían concesiones significativas al Kremlin.

La situación en Crimea representa un ejemplo destacado de los dilemas que enfrenta Ucrania. "Partimos del principio que tenemos que congelar la línea donde está ahora", explicó Yudin, sugiriendo una opción provisional donde Crimea seguiría bajo control ruso en las negociaciones.

Sin embargo, el embajador subrayó que el país no considera perdida esta región a largo plazo, recordando ejemplos históricos de reunificación pacífica como el de Alemania.