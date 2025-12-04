Estados Unidos realizó nuevo ataque "bajo dirección" de Pete Hegseth contra embarcación en el Pacífico: murieron "cuatro narcoterroristas a bordo"

El Comando Sur de Estados Unidos informó que este jueves realizó un nuevo ataque contra una embarcación, que asegura era operada por una Organización Terrorista Designada aguas del océano Pacífico.

La fuerzas estadounidenses mencionaron que el ataque dejó un saldo de cuatro personas muertas.

Indicó que la operación, la más reciente anunciada en medio del despliegue de Estados Unidos contra organizaciones del narcotráfico, se dio “bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

“La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una Organización Terrorista Designada”, precisó el Comando Sur en sus redes sociales.

Precisó además que “la inteligencia confirmó que el buque transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental. Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron”.

Las tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 22 ataques contra supuestos barcos cargados de drogas en el Caribe y el Pacífico desde septiembre, con un saldo de al menos 87 muertos.

Bajo ese escenario en las últimas semanas han proliferado los informes de acciones inminentes en Venezuela en medio del despliegue del ejército estadounidense en el Caribe.