Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

El Movimiento Político Vente Venezuela denunció que un dirigente regional en Mérida, Jesús Castillo, fue secuestrado el pasado 31 de agosto por un grupo de civiles armados presuntamente vinculados al régimen.

Castillo, un joven economista egresado de la Universidad de los Andes y dedicado a la formación de liderazgo ciudadano, fue llevado por la fuerza.

Tras su detención arbitraria, el joven permaneció desaparecido durante horas sin información oficial sobre su paradero. La organización afirmó que su detención formó parte de una arremetida para intimidar y silenciar a la juventud opositora que hace vida en Venezuela, señalando que Castillo era una de las voces más activas en la defensa de la libertad y la democracia en el Estado.

Milagros Méndez, madre de Jesús Castillo Méndez, habló en La Tarde de NTN24 sobre la situación de su hijo, quien fue detenido arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro.

“Él estaba en un paseo con unos amigos y, cuando ya iban a regresar a los vehículos, llegaron en una camioneta y en carros para detenerlos a él y a un amigo. Se los llevaron en la camioneta, y a los demás no les dio chance de detenerlos y les quitaron los móviles para que no grabaran”, relató Milagros Méndez.

“Las causas fueron pensar diferente, pues ya lo tenían rastreado”, señaló.

Además, aseguró que “le dan un minuto o dos minutos para llamar” y que se han podido comunicar con él unas tres veces en el mes.

VEA TAMBIÉN 61 presos políticos se encuentran desaparecidos en Venezuela, según el Foro Penal o

“Me dice que ‘mamá no se preocupe, tómese las pastillas de la atención, vaya al médico, yo estoy bien, yo tengo mucha fortaleza’”, narró.

“Él me dice ‘mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado’”, añadió.