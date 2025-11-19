NTN24
Despliegue militar de Estados Unidos

Canciller de Colombia se refiere a hipotético ataque de EE. UU. a Venezuela y asegura que "cualquier acción encubierta" produciría "un éxodo muy grande"

noviembre 19, 2025
Por: Saúl Montes
La diplomática colombiana se refirió a la tensión entre Estados Unidos y Venezuela durante una entrevista con Tribuna EFE.

La Canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, se refirió a una posible una acción encubierta o un ataque contra Venezuela por parte de Estados Unidos tras el despliegue militar de la Administración del presidente Donald Trump en aguas internacionales, del Caribe y el Pacífico, contra embarcaciones supuestamente narcotraficantes.

Este miércoles, la diplomática colombiana se refirió a la tensión entre el Gobierno Trump y el régimen de Nicolás Maduro durante una visita a Madrid (España) donde hizo parte de Tribuna EFE, espacio conducido por la directora de Internacional de la Agencia EFE, Emilia Pérez.

Al ser cuestionada por una periodista sobre un posible ataque directo de EE. UU. contra Venezuela y la postura que adoptaría Colombia frente al mismo, Villavicencio señaló que “cualquier acción encubierta que desestabilice a Venezuela va a producir un éxodo muy grande”.

“Nosotros no podemos responder militarmente porque no tenemos esa capacidad… Lo único tendríamos que proteger a las poblaciones… Cualquier acción encubierta, cualquier acción que desestabilice a Venezuela va a producir un éxodo muy grande…”, comentó.

Por otro lado, la canciller argumentó que Colombia ya ha vivido una situación similar con los más de 3 millones de venezolanos que emigraron a su país tras la crisis desatada por el régimen: “Eso ya lo hemos vivimos y pudimos con los medios que teníamos y con apoyo de cooperación atender a más de 3 millones de venezolanos que entraron al país huyendo, seguramente haya otra vez un éxodo de población colombiana y venezolana”, añadió.

Advirtió que Colombia “cree que puede haber una acción encubierta contra Venezuela, pero es incierto”.

“Seguimos insistiendo y persistiendo en que haya un respeto a la soberanía”, dijo.

Desde hace varias semanas, la Administración del presidente Donald Trump viene adelantando un despliegue militar, en el Caribe y el Pacífico, contra carteles de la droga, que el régimen de Venezuela denuncia como una maniobra para sacar a Nicolás Maduro del poder y que ha aumentado la tensión en la región.

Las operaciones militares en aguas internacionales han logrado destruir varias lanchas que presuntamente transportaban droga, cobrando la vida de más de 70 personas señaladas como narcotraficantes.

El despliegue militar ha sido cuestionado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien acusa al Gobierno Trump de cometer "ejecuciones extrajudiciales" con dichos ataques a presuntas narcolanchas.

Petro, que además mantiene enfrentamientos con Trump, fue señalado por parte del mandatario estadounidense de ser “un líder del narcotráfico”.

