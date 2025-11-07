NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Palacio de Justicia

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El programa La Noche de NTN24 hizo un especial periodístico de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia.

En Colombia se celebraron este viernes homenajes conmemorativos en honor a las víctimas de uno de los episodios más oscuros de su historia: la toma del Palacio de Justicia.

El 6 y 7 de noviembre de 1985, hace 40 años, el grupo guerrillero M-19 se tomó el máximo tribunal de justicia de Colombia en el que murieron un centenar de personas incluidas 11 magistrados, así como también integrantes de las fuerzas militares y miembros de la misma guerrilla.

Por ello, el programa La Noche de NTN24 hizo un especial periodístico de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia.

La periodista Nancy Velasco se encargó de reconstruir los dos primeros días de lo que fue el ahora determinado holocausto del Palacio de Justicia.

En esa reconstrucción de los hechos, Carlos Medellín, hijo de uno de los magistrados asesinados, relató cómo fue que entraron los guerrilleros del M-19 al lugar. “Los magistrados fueron usados como carne de cañón”, lamentó.

o

Mientras que el exmagistrado de la Comisión de la Verdad, José Roberto Herrera, contó que los guerrilleros nunca “dimensionaron esa respuesta” ante la toma.

Por su parte, el excomandante de la escuela de caballería del Ejército de Colombia, Alfonso Plazas Vega, habló de la financiación por parte del narcotraficante Pablo Escobar.

En el informe periodístico, los familiares de los desaparecidos también contaron sus relatos, en los que muchos coinciden en que los restos de las víctimas no aparecen.

Cuatro décadas después del asalto, Colombia sigue buscando respuestas.

Las familias de las víctimas continúan exigiendo verdad y justicia, y el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon dicha tragedia.

Es por ello por lo que, a 40 años de este terrible suceso, líderes políticos colombianos exiliados en Estados Unidos solicitaron a la administración de Donald Trump que incluya nuevamente al M-19 en la lista de organizaciones terroristas.

Los denunciantes argumentan que el M-19 sigue operando como una estructura criminal vinculada a redes de narcotráfico y corrupción política.

