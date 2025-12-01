NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Perú

Derrumbe de tierra en puerto fluvial de Perú deja varios muertos y desaparecidos

diciembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Vista de un aerodeslizador en el río Ucayali, en la ciudad de Pucallpa, selva central del Perú - Foto de referencia: EFE
De acuerdo con información de la Policía, el corrimiento "arrastró y hundió" a dos embarcaciones de pasajeros que estaban estacionadas a orillas del río.

Las autoridades peruanas informaron este lunes que al menos 12 personas fallecieron y más de 30 están desaparecidas tras un deslizamiento de tierra en un puerto fluvial de Ucayali.

De acuerdo con información de la Policía, citada por la agencia estatal Andina, el derrumbe "arrastró y hundió" a dos embarcaciones de pasajeros que estaban estacionadas a orillas del río.

Hay "12 personas fallecidas, 30 desaparecidas... Entre las víctimas hay médicos y docentes, así como tres niños", precisó el mencionado medio estatal con base en un reporte de la Región Policial Ucayali.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), adscrito a la Defensa Civil, señaló en X que el evento se produjo en la madrugada a "consecuencia de la erosión de la ribera" del río.

"Se solicitó apoyo de la Marina para las acciones de búsqueda y rescate", indicó el organismo, y añadió que hay "personas desaparecidas, fallecidas y heridas", sin dar una cifra.

Las embarcaciones estaban atracadas cuando se produjo el derrumbe en el inicio de la temporada de lluvias. Una de las naves estaba estacionada sin pasajeros y "la otra con aproximadamente 50 personas", informó por su parte la división del COEN en un comunicado en sus redes sociales.

Ucayali es un departamento de la República del Perú con capital en la ciudad de Pucallpa, ubicado en la zona centro oriental del país, en la región amazónica. Limita por el norte con Loreto, por el este con el Brasil, por el sur con Madre de Dios y Cusco, por el suroeste con Junín y por el oeste con Pasco y Huánuco.

Los derrumbes en Ucayali no son tan comunes como las inundaciones o la erosión fluvial, pero sí representan un problema recurrente.

Un informe del INGEMMET señala que estos deslizamientos, con 62 casos registrados, constituyen el tercer tipo de desastre geológico más frecuente en la región, después de las inundaciones (173) y las erosiones fluviales (114).

Entre los factores que los originan destacan las lluvias intensas, la erosión de las laderas y el socavamiento de taludes.

Principales causas:

  • Lluvias intensas: La acumulación de agua satura el suelo y reduce su estabilidad.
  • Erosión y socavamiento: El flujo de agua debilita la base de los taludes, lo que puede desencadenar colapsos.
  • Intervención humana: Obras como carreteras o construcciones modifican el equilibrio natural del terreno.
  • Debilidades geológicas: Fisuras y fallas naturales aumentan la vulnerabilidad de las laderas.

Los derrumbes, en ese sentido, representan un riesgo para las comunidades y la infraestructura. Además, pueden afectar las actividades económicas y la rutina diaria, desde la destrucción de embarcaciones hasta pérdidas en cultivos.

