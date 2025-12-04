NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Programa: El Informativo
Contabilizado el 86,58% de los votos, Asfura está al frente con 40,25% frente a 39,40%.

El empresario Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, retomó este jueves la ventaja en el escrutinio de las elecciones presidenciales de Honduras, aunque sigue en empate técnico con el presentador de televisión Salvador Nasralla.

Asfura, de 67 años y del Partido Nacional (PN), había tomado la delantera el domingo cuando se celebraron los comicios generales, pero el martes, tras problemas en el sistema informático, fue superado por Nasralla, del Partido Liberal (PL).

Contabilizado el 86,58% de los votos, Asfura está al frente con 40,25% frente a 39,40% de Nasralla, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE interrumpió la difusión de datos la madrugada del lunes, lo que provocó que Trump amenazara con "consecuencias graves" para Honduras si decidían "cambiar los resultados".

Se reactivó al día siguiente, pero volvió a interrumpirse el miércoles durante tres horas por mantenimiento del sistema.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, explicó este jueves que están ingresando al sistema las actas que no pudieron ser transmitidas el día de la elección. Luego, juntas especiales incluirán aquellas que presenten inconsistencias.

"Todo esto completará (...) el escrutinio final al 100%", agregó Hall, quien pidió "paciencia" a los candidatos. "La prisa a veces es enemiga de la legitimidad", sostuvo.

Este escrutinio a cuentagotas mantiene en vilo a la nación centroamericana, golpeada por la violencia del narcotráfico, las pandillas y la corrupción.

Trump irrumpió en la recta final de las elecciones al llamar a los hondureños a votar por Asfura, a quien considera "amigo de la libertad".

También indultó al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), antiguo líder del PN, condenado el año pasado a 45 años de prisión por narcotráfico. Hernández quedó libre el pasado lunes.

El mandatario estadounidense tilda a Nasralla, de 72 años, de "casi comunista" porque ocupó un alto cargo en el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Sin embargo, el comunicador, que abandonó el gobierno izquierdista el año pasado, se declara admirador de los presidentes derechistas de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele.

