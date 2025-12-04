NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El almirante Carlos Molina Tamayo en entrevista para La Tarde de NTN24 se pronunció en La Tarde de NTN24 sobre la carta dada a conocer por el 'Pollo' relacionada con actividades del régimen de Maduro vinculadas al narcotráfico.

Hay un enorme revuelo internacional por la carta enviada a Donald Trump del exjefe de inteligencia y contrainteligencia del régimen venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal, en la que revela los nexos de Nicolás Maduro con el narcotráfico, la corrupción y las violaciones de derechos humanos en Venezuela y en el exterior.

En la misiva, Carvajal, preso en Estados Unidos por narcotráfico, le dice al mandatario que su principal objetivo es alertar de lo que describe como una campaña coordinada y dirigida por el régimen madurista contra Estados Unidos.

La carta, compartida con los medios por su abogado, Robert Feder, constituye la confesión más extensa y directa hasta la fecha de un ex alto mando del régimen de Maduro.

El exjefe de inteligencia describe cómo el llamado Cartel de los Soles, dirigido por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros responsables del régimen, funciona como una corporación transnacional dedicada no solo al narcotráfico, sino también a la infiltración política en Estados Unidos y otros países.

La carta se conoce en medio de la presión que el gobierno de Donald Trump ejerce sobre el régimen venezolano y sus operativos contra el narcotráfico en el Caribe.

o

Al respecto, el almirante Carlos Molina Tamayo, exdirector de armamento de las Fuerzas Armadas de Venezuela y exconsejero de Seguridad y Defensa de la Nación, indicó que “lo importante del 'Pollo' Carvajal es que él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información".

Molina Tamayo aseguró que las acusaciones de ‘El Pollo’ Carvajal "tienen sustento porque ya eso se había denunciado por otras vías".

Asimismo, señaló que existen “tres líneas de acción que están llevando a cabo los narcoterroristas del régimen de Nicolás Maduro”.

“Son las del narcotráfico, el envío de criminales a Estados Unidos y otros países americanos, y las relaciones con grupos como Hezbolá, Hamás y los hutíes”, puntualizó.

Sobre la denuncia de pasaportes a terroristas, el almirante indicó que "Venezuela es el único país donde no se falsifican los pasaportes, porque el régimen de Maduro los entrega originales".

Respecto al origen del Tren de Aragua, Molina Tamayo indicó que ‘El Pollo’ Carvajal "no solamente fue testigo, fue partícipe de esto".

