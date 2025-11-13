NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Fernando Aristeguieta

"Sus días en la selección no han terminado": Aristeguieta, DT interino de la Vinotinto, explica por qué no tomó en cuenta a Salomón Rondón para los amistosos

noviembre 13, 2025
Por: Nucho Martínez
Fernando Aristeguieta, DT interino de la Vinotinto / Salomón Rondón, futbolista venezolano - Fotos: EFE
Fue hace una semana que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó que Fernando Aristeguieta llevaría las riendas del combinado venezolano.

Este jueves, Fernando Aristeguieta, director técnico de la Vinotinto, se refirió a la conversación que tuvo con el delantero Salomón Rondón para explicarle el motivo de la no convocatoria para los venideros partidos amistosos del combinado venezolano.

“Con ‘Salo’ tuve una conversación, donde le expliqué un poco la idea de nosotros para esta doble fecha (FIFA), de cuál era el sentido de su ausencia, y creo que se lo tomó bastante bien”, declaró el estratega.

“El mensaje que pone en las redes (“Seguiré trabajando”: Rondón), habla bastante bien de lo que es ‘Salo’, no solo como jugador, sino como persona”, expresó el también entrenador del Caracas FC.

“A pesar de ser un tipo que ha venido tantos años a la selección, y de tener ese recorrido, sigue con el deseo de venir (...) Seguramente sus días en la selección no han terminado”, adicionó.

Para el apodado cariñosamente ‘colorado’, se quiere, en estos encuentros preparatorios ampliar el universo de jugadores y renovar no solo las caras sino las formas de juego.

El DT además detalló que el listado de dicha convocatoria lo realizó conjuntamente con Oswaldo Vizcarrondo.

Hace una semana, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó que Fernando Aristeguieta asumía como director técnico interino de los criollos para los partidos amistosos de noviembre frente a Australia y Canadá.

Esta decisión marca un nuevo capítulo en la carrera del exdelantero venezolano, quien recientemente se ha vinculado al cuerpo técnico del conjunto ‘hermano de la espuma, garzas y rosas’.

Venezuela se encuentra sin un director técnico oficial desde la destitución de Fernando ‘Bocha’ Batista en septiembre, tras la eliminación de Venezuela en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En ese sentido, la institución en cabeza del empresario y dirigente deportivo Jorge Giménez, continúa activamente en la búsqueda de un nuevo seleccionador permanente.

