Israel mantendrá su ofensiva en Irán hasta un cambio de régimen, afirma el director del Mossad

Durante la ceremonia conmemorativa del Día del Recuerdo del Holocausto, el director del Mossad, David Barnea, aseguró que la operación militar contra el régimen de Irán no cesará con el fin de combates, sino se mantendrá hasta lograr un cambio de régimen en la República Islámica.

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“Proporcionamos información de inteligencia precisa a la Fuerza Aérea y logramos interceptar misiles que amenazaban a Israel”, aseguró Barnea, en referencia al apoyo brindado de los ataques.

Anunció que por parte de Israel “nuestra misión aún no ha concluido”, pues su objetivo es que el régimen actual sea reemplazado.

“No creíamos que esta misión se completaría inmediatamente con el fin de los combates. Planificamos intensamente para que nuestra campaña continuara y lograra resultados incluso en el período posterior a los ataques en Teherán”, sentenció.

Determinó que el compromiso de Israel “solo se cumplirá cuando este régimen extremista sea reemplazado. “El régimen que quiere destruir debe desaparecer del mundo”, aseguró.

Por eso, declaró que “es nuestra misión” y “no nos quedaremos de brazos cruzados ante otra amenaza existencial”, resaltó.

Las declaraciones del Mossad se dan después de que fracasaran las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio entre el régimen de Irán y Estados Unidos.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien encabezó la delegación de su país, dijo en una conferencia de prensa el pasado domingo que las conversaciones duraron alrededor de 21 horas y que Irán había "optado por no aceptar nuestras condiciones".

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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, dijo que ambas partes habían llegado a un acuerdo en algunos puntos, pero que "persistían diferencias en dos o tres cuestiones importantes".

Cabe resaltar que el régimen de Irán se encuentra en conflicto con Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, cuando unos ataques acabaron con la vida del líder supremo de la República Islámica, Alí Jamenei, desencadenando una ola de ataques por parte de Irán que se extendió rápidamente por todo Oriente Medio.