"Mira esa reacción, 100% corazón": así se emocionó el público al ver gesto de tenista tras vencer a la bielorrusa Aryna Sabalenka en torneo de Madrid

El Madrid Open dejó una de las escenas más conmovedoras en lo que va de la temporada en 2026 cuando la tenista de Estados Unidos, Hailey Baptiste, ganó un apretado partido ante la bielorrusa y número uno del mundo, Aryna Sabalenka.

Baptiste, al confirmarse la victoria, hizo varios gestos de alegría y lanzó un sonoro grito que emocionó a los asistentes del partido.

En las redes también hubo varias reacciones entre las personas que seguían el partido. La reconocida cuenta en X The Tennis Letter publicó el video del final del juego y aplaudió la reacción.

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“El momento en que Hailey Baptiste venció a Aryna Sabalenka en Madrid. Totalmente irreal. 6 puntos de partido salvados contra la número 1 del mundo y campeona defensora Alcanzará un nuevo ranking récord en su carrera de 24, y podría ir aún más alto. Mira esa reacción. 100% corazón”, expresó.

Haley Baptista eliminó el martes a la número uno del mundo en Madrid imponiéndose por 2-6, 6-2, 7-6 (8/6) en cuartos del torneo madrileño.

Baptiste, número 32 del mundo, se medirá en semifinales a la rusa Mirra Andreeva, que, por la mañana, había ganado a la canadiense Leylah Fernandez.

"Sólo ha sido insistir, insistir e insistir", dijo Baptiste sobre una trabajada victoria de dos horas y media sobre Sabalenka, vigente campeona en Madrid.

Sabalenka arrancó llevándose el primer set, pero reaccionó la estadounidense en la segunda manga ante la bielorrusa que cedió tres veces su servicio llevando el partido al tercer set.

En la definitiva manga, la bielorrusa desperdició seis bolas de partido para acabar diciendo adiós al torneo madrileño.

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"Creo que jugó unos puntos muy buenos. Es decir, tuve algunas oportunidades que no aproveché y creo que jugó un tenis muy valiente en esos puntos", consideró Sabalenka tras su eliminación.

"Creo que tuve mis oportunidades en el tercer set, pero tal vez me apresuré mucho", lamentó la bielorrusa.

La bielorrusa aspiraba a lograr su cuarto título sobre la tierra batida de la Caja Mágica, tras los que logró en 2021, 2023 y 2025.