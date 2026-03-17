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Martes, 17 de marzo de 2026
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Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello envía temerario mensaje pese a la captura de Maduro y la presión de Estados Unidos sobre el régimen

marzo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, 'número dos del chavismo', solicitado por la justicia de EE.UU. - Foto: EFE
Diosdado Cabello, 'número dos del chavismo', solicitado por la justicia de EE.UU. - Foto: EFE
Hasta el momento, Cabello sigue siendo uno de los hombres más buscados por la justicia de la unión americana.

El ministro de Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, afirmó el lunes 16 de marzo que el chavismo no está "arrinconado" ni "de retirada", a pesar de la captura de Nicolás Maduro a manos de fuerzas de Estados Unidos en enero pasado.

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Durante un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Trujillo, Cabello preguntó: "¿Creen que el chavismo está de retirada y arrinconado?

Posteriormente, él mismo respondió: "Estamos en las calles dando la cara. La revolución siempre será indetenible (…) La opción es vencer”.

Recordemos que Diosdado Cabello es uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos.

Hasta el momento, el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Cabello enfrenta acusaciones en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos.

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Se le señala también como presunto líder del Cártel de los Soles, organización compuesta por altos oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.

Además de la orden de captura, se encuentra bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, lo que implica el congelamiento de sus activos en jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones.

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La administración Trump ha emitido advertencias directas a Cabello para que coopere con una transición política, bajo la premisa de enfrentar un destino similar al de Maduro.

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