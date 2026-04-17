Donald Trump confirma que Irán abrió totalmente el estrecho de Ormuz: "Está abierto y listo para el tránsito"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que el estrecho de Ormuz está completamente abierto a la navegación durante el alto el fuego en Medio Oriente.

“Irán acaba de anunciar que el estrecho iraní está completamente abierto y listo para el tránsito. ¡Gracias!”, declaró el presidente en su plataforma Truth Social.

Minutos antes, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, había informado que el estratégico estrecho de Ormuz, vital para el comercio mundial de petróleo, permanecería "completamente abierto".

"El paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda declarado completamente abierto durante el resto del alto el fuego", afirmó Araghchi el viernes.

No quedó claro si se refería a la tregua de 10 días acordada por Líbano e Israel, que entró en vigor a medianoche, o a la tregua anterior de dos semanas entre Irán y Estados Unidos, que comenzó el 8 de abril.

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Cabe señalar que Donald Trump anunció la suspensión temporal de un ataque destructivo, que tenía proyectado para el pasado martes 7 de abril, por un periodo de dos semanas, bajo la condición del fin del bloqueo del estrecho de Ormuz.

La decisión se produce tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron detener una ofensiva militar prevista contra territorio iraní.

"Basándome en las conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, y en las que me pidieron que detenga la fuerza destructiva que se enviará esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque de Irán por un período de dos semanas", expresó Trump.

"¡Este será un alto al fuego de doble cara! La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy lejos de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con irán y la paz en el Medio Oriente", afirmó.

Asimismo, dijo: "Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán, y creemos que es una base viable sobre la que negociar. Casi todos los diversos puntos de contención pasada se han acordado entre los Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el Acuerdo se finalice y consuma”.

“En nombre de los Estados Unidos de América, como presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor tener este problema a largo plazo cerca de la resolución", añadió el titular de la Casa Blanca.