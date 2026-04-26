Así vivió una periodista de NTN24 los momentos de angustia durante el ataque armado en la cena de corresponsales de Trump

Momentos de angustia vivieron cientos de personas, entre periodistas y funcionarios públicos, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca que se celebró en la noche de este sábado en el Hotel Hilton de Washington.

La corresponsal de NTN24 en Washington, Natalia Cabrera, narró cómo se vivió al interior del hotel Hilton la incursión de un hombre armado.

Cabrera señaló que en los alrededores del hotel no había mayores controles de seguridad dadas las lluvias, lo que impedía un control riguroso al ingreso del evento.

“En ningún momento me pidieron la identificación para ingresar al hotel”, relató.

No obstante, señaló que mientras se acercaba más al recinto “comenzaba a ser mayor el control del Servicio Secreto y las autoridades”. “Más cerca del escenario había detectores de metales”, indicó.

La periodista sostuvo que escuchó varios disparos y de inmediato se percató de que se trataba de un tiroteo. “Yo escuché tres disparos, le dije a la persona que estaba conmigo en la mesa: ‘es un tiroteo’”.

A su vez, calificó el incidente como “escenas de caos y mucho terror” entre los cientos de visitantes. “Nos metimos debajo de las mesas para resguardarnos. Fui testigo de cómo el secretario de Guerra Pete Hegseth era evacuado”, agregó.

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Según información del fiscal general Todd Blanche, el objetivo del sospechoso era atentar contra funcionarios del gobierno de Estados Unidos, principalmente contra Donald Trump.

A su vez, ha señalado que el hombre se trasladó en tren desde Los Ángeles a Chicago y posteriormente hacia Washington, lugar donde llevaría a cabo su plan criminal. En total, recorrió 4.400 kilómetros, lo que arroja que podría haber desestimado trasladarse en avión para llevar consigo las armas.

Además, el hombre identificado como Cole Tomas Allen de 31 años, reservó una habitación en el hotel Hilton, mismo lugar del evento, uno o dos días antes.

Las dos armas utilizadas para sobrepasar el perímetro de seguridad fueron adquiridas durante los últimos dos años. El mismo fiscal subrayó que el hombre no pudo traspasar completamente el perímetro de seguridad.