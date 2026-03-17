"A las 5:00 a.m. todo El Helicoide estaba cantando el himno nacional desde las celdas": así se vivió la captura de Maduro dentro de El Helicoide según Juan Freites

Juan Freites, dirigente político de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, relató cómo se vivió desde adentro de El Helicoide la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos en medio de un operativo militar en Caracas.

Freites habló con NTN24 tras un mes de haber sido liberado y, aunque reconoce el papel de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, en la transición en Venezuela, advierte que el proceso no puede detenerse.

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"Una madrugada un poco rara porque no conciliamos el sueño, había cierta tensión en el ambiente. Luego, a eso de las 3, 4, (a.m.) me despiertan anunciándome que efectivamente el presidente Trump había anunciado la captura del señor Nicolás Maduro", contó Freites.

"A eso de las 5 de la mañana, todo El Helicoide estaba cantando el himno nacional desde sus celdas, los compañeros rehenes, presos políticos cantando el himno nacional. Eso te habla del profundo carácter cívico de los venezolanos y de las ansias, la necesidad y nuestro legítimo derecho de vivir en libertad", agregó.

El dirigente político venezolano pidió agilizar el proceso de Estados Unidos en Venezuela. Exigió la liberación de todos los presos políticos y planteó una hoja de ruta clara: elecciones este mismo año para legitimar a María Corina Machado y avanzar hacia una democracia plena.

"Yo opino que hay que apretar el acelerador. La permanencia del régimen residual en Venezuela aún se traduce en dolor, en miseria y en pobreza para el pueblo venezolano. Yo lo que espero es que este mismo año se convoquen elecciones para que los venezolanos puedan legitimar a su líder, que es María Corina Machado, y empezar definitivamente la transición", instó Freites.

Freites fue arrestado el 23 de enero de 2024 en el estado La Guaira por funcionarios de seguridad del régimen de Nicolás Maduro en el marco de la represión contra el equipo de campaña de María Corina Machado, junto a otros dirigentes regionales del partido.

Él fue además el último de su grupo en recuperar la libertad tras semanas de incertidumbre y, durante su detención, permaneció incomunicado durante semanas en lo que organizaciones de derechos humanos han denunciado como desaparición forzada, antes de ser trasladado a este centro de reclusión.

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"Hay que darle paso a una verdadera transición y una verdadera transición será clara una vez no haya nunca más un preso político en las mazmorras del régimen. Presos políticos públicos y no públicos, civiles, policiales, militares. No puede haber un preso político más. Y la Ley de Amnistía no es más que una excusa para ello. Libertad plena para todos los presos políticos e inclusive libertad plena para quienes tienen medidas cautelares, como es el caso de mi amigo Perkins Rocha", exigió.