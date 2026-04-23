Rover de la NASA revela nuevos bloques de vida en Marte: "Este experimento nunca se ha realizado antes en otro mundo"

Un rover de la NASA ha descubierto más bloques de vida en Marte tras realizar un experimento químico nunca antes hecho en otro planeta, explicaron los científicos esta semana.

VEA TAMBIÉN Así será el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA que mapeará el “atlas del universo” o

Las moléculas orgánicas no son una prueba definitiva de vida pasada. Hace años se pensaba que la superficie de Marte estaba salpicada de enormes lagos y ríos llenos de agua líquida, un ingrediente clave para la vida tal y como la conocemos.

Sin embargo, tras el aterrizaje de el rover Curiosity de la NASA en un antiguo lecho lacustre llamado el cráter Gale en 2012, se ha estado buscando señales de posibles vidas pasadas.

El rover del tamaño de un coche llevaba dos tubos de un químico llamado TMAH, que puede descomponer materia orgánica para ver de qué está hecha. "Este experimento nunca se ha realizado antes en otro mundo", dijo Amy Williams, astrobióloga que trabajaba en la misión Curiosity, a AFP.

El equipo solo tenía "dos oportunidades para acertar", añadió Williams, autor principal de un nuevo estudio que describe los resultados.

El experimento, realizado en 2020, detectó más de 20 moléculas orgánicas, incluidas varias que nunca antes se habían confirmado en Marte. Entre ellas benzotiofeno, que también se ha encontrado en meteoritos y asteroides.

"La misma materia que llovió sobre Marte por los meteoritos es lo que llovió sobre la Tierra, y probablemente proporcionó los bloques de construcción para la vida tal y como la conocemos en nuestro planeta", dijo Williams.

Una forma de hacer potencialmente una "afirmación extraordinaria" sería traer algunas rocas marcianas de vuelta a la Tierra para que los científicos pudieran estudiarlas más a fondo, dijo Williams.

Sin embargo, la misión de la NASA ha sido efectivamente cancelada tras una votación del Congreso de EE. UU. en enero.

VEA TAMBIÉN Científicos confirman existencia de criatura gigante similar a monstruo marino mitológico que habría habitado la Tierra durante la época de los dinosaurios o

Las futuras misiones aún podrían beneficiarse de la demostración de Curiosity de que los experimentos con la sustancia química TMAH funcionan en otros mundos, según el nuevo estudio publicado en Nature Communications.

El rover Rosalind Franklin de la Agencia Espacial Europea, que tiene una perforación mucho más larga que Curiosity, llevará el químico a Marte. Tras años de retrasos, la NASA anunció la semana pasada que el rover de la ESA está programado para despegar hacia el planeta rojo a finales de 2028.