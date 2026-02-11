México no tiene "ninguna información" de uso de drones de cárteles en frontera con EE. UU.

El gobierno de México no tiene reportes de la presencia de drones de grupos criminales en la frontera con Estados Unidos como ha denunciado Washington, aseguró este miércoles la presidente Claudia Sheinbaum.

"No hay ninguna información de uso de drones en la frontera", dijo la mandataria en su rueda de prensa matutina al asegurar que su gobierno está abierto a compartir información con Estados Unidos.

Un responsable del gobierno de Estados Unidos informó este miércoles que drones de cárteles mexicanos violaron el espacio aéreo de ese país, pero fueron neutralizados por su ejército.

El regulador aéreo de Estados Unidos ordenó el cierre del aeropuerto de El Paso, Texas, pero lo levantó poco después.

La mandataria dijo que ya estaba informada de que se reabrió el espacio aéreo de la localidad estadounidense vecina de la mexicana Ciudad Juárez (norte) y donde hay fuerte presencia de células criminales.

"Vamos a averiguar exactamente las causas de por qué se cerró", añadió Sheinbaum, al rechazar adelantar alguna hipótesis.

Dijo que su gobierno siempre ha mantenido una "comunicación constante" con Washington y que pueden colaborar en la investigación de este incidente.

"Si tienen alguna información, la FAA (regulador aéreo estadounidense) o cualquier área del gobierno Estados Unidos pues puede preguntarle al gobierno de México", sostuvo Sheinbaum.

Este incidente ocurrió cuando ministros de la Defensa, la Marina Armada y de Seguridad son convocados a reuniones del Comando Norte de Estados Unidos. Sheinbaum explicó que esto ya estaba pactado y que participan otros países.

En su anuncio inicial, la FAA decretó el cierre por diez días del aeropuerto de El Paso.

Tras la reapertura de la terminal aérea, un responsable estadounidense afirmó a medios, incluido NTN24, que drones pertenecientes a cárteles mexicanos habían penetrado en el espacio aéreo de Estados Unidos.