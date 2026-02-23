Estados Unidos confirmó que brindó apoyo en el operativo en el que fue abatido ‘El Mencho’ y pidió a sus ciudadanos permanecer resguardados

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el domingo en horas de la noche que Estados Unidos brindó apoyo en el operativo en el que fue abatido, en México, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

“Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo en Talpalpa, Jalisco, México, en el que se eliminó a Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación”, afirmó Leavitt en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Además, la portavoz mencionó que ‘El Mencho’ era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, “por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”.

“El año pasado, el presidente Trump designó con razón al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es precisamente lo que es”, expresó.

La Casa Blanca reportó además que, en el operativo, tres miembros adicionales del cártel fueron asesinados, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados.

“El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo. La administración Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación”, concluyó Leavitt.

El Gobierno de Estados Unidos alertó el domingo a sus ciudadanos en varias zonas de México para que permanezcan "resguardados hasta nuevo aviso" por el estallido de violencia en ese país tras la muerte del importante jefe narco abatido por el ejército.

La muerte de Nemesio Oseguera, jefe del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por cuya captura Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, desencadenó hechos de violencia en varias regiones.

"Debido a las operaciones de seguridad en curso y de gran alcance, así como a los bloqueos de carreteras y a la actividad delictiva en muchas zonas de México, los ciudadanos estadounidenses deben permanecer resguardados hasta nuevo aviso", señaló un comunicado de la sección de Asuntos Consulares del Departamento, difundido en X.

VEA TAMBIÉN Fuertes imágenes del caos que se vivió en el aeropuerto de Guadalajara tras el abatimiento de ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación o

Precisó que los bloqueos “han afectado las operaciones aéreas, y algunos vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta".

La alerta afecta a varias zonas del país, entre ellas ciudades muy turísticas como Cancún, Guadalajara y Oaxaca, así como el estado de Baja California.

Las aerolíneas estadounidenses United, Southwest, Alaska y American, así como las canadienses Air Canada y WestJet/Sunwing, anunciaron en sendos comunicados la cancelación de conexiones con Puerto Vallarta, Guadalajara, Manzanillo y también Mazatlán.

Algunos aviones tuvieron que dar media vuelta cuando ya volaban hacia México, precisaron varias compañías, entre ellas Southwest, cuyos cuatro vuelos con destino a Puerto Vallarta regresaron a su punto de partida.

WestJet precisó haber desviado siete vuelos que inicialmente debían dirigirse a Puerto Vallarta y que canceló 37 adicionales desde y hacia esta ciudad, Guadalajara y Manzanillo.

Las compañías han puesto en marcha facilidades de cancelación y modificación de vuelos para sus pasajeros con salida programada y para los viajeros bloqueados.

Southwest también prevé enviar más aviones a México para repatriar a sus pasajeros y tripulaciones cuando la situación se normalice.