¿Qué son los ‘Therian’ y por qué los humanos se identifican como animales?

En los últimos días los ‘Therian’ ha causado toda una controversia en redes sociales. Se trata de jóvenes que se sienten fuertemente identificados con animales, tanto así, que algunos terminan incluso adoptando sus comportamientos.

La psicóloga Débora Pedace se conectó en La Tarde de NTN24 para explicar bien este término: “es una persona que dice identificarse con un animal, pero desde la psicología analizamos qué función cumple en la vida psíquica de las personas. Es patológico cuando atenta contra la vida de la persona misma o de un tercero”.

“Lo patológico es cuando no solamente sienten una identificación, sino que se comportan de ese modo. La persona se siente y se comporta como un animal y come comida de animales, va al veterinario en vez de ir al médico, cuando se enfrenta a otro animal, en fin”, prosiguió.

“Lo importante con esto es lo que el adolescente nos quiere decir con estas conductas y de base hay un problema de identidad o una necesidad de buscar pertenencia, quizás en el lugar incorrecto, antes eran las tribus urbanas, ahora son los Therian y tal vez en un futuro sean los robots o la IA”, explicó la psicóloga.